موعد ربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة يوم 27 فبراير الجاري موعدا لانطلاق دور ربع النهائي لكأس مصر للسيدات.

وأعلنت لجنة المسابقات المواعيد حيث يقام لقاءات الزمالك وسموحة، وسبورتنج مع المقاولون ووادي دجلة مع الأهلي يوم 27 فبراير ويلتقي راية مع دلفي 2 مارس

وحصد فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بطولتين حتى الآن على الصعيد المحلى هذا الموسم، حيث فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 3-1 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى مواجهة حسم لقب كأس السوبر للموسم المحلى 2025- 2026، ليتوج باللقب.

كما حسم فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى لقب أول دورى مرتبط للسيدات للكرة الطائرة للموسم المحلى 2025-2026 يوم 4 يناير الماضي بفوز فريق المرتبط 15 سنة على الزمالك بنتيجة 3-0 فى النهائى والكبار 3-2 على الفريق الأبيض أيضا فى النسخة التى أقيمت على صالة حسن مصطفى، ضمت المجمعة النهائية 4 فرق تتنافس في مجمعة من دور واحد لكل فريق 6 مباريات (3 للكبار + 3 للمرتبط)، حيث إن فوز الأهلي على صعيد المرتبط منحه اللقب.

فيما يشهد هذا الموسم صراعاً على 3 بطولات من بينها 2 على الصعيد المحلى وبطولة قارية وحيدة، حيث يتنافس القطبان على بطورة دورى السوبر بمشاركة 6 أندية، وكأس مصر، لاسيما أن كلا الفريقين سيتنافس على بطولة أفريقيا للأندية المقرر أن يستضيفها النادى الأهلى فى شهر إبريل المقبل، والتى يحمل الزمالك لقبها لمدة 3 أعوام متتالية.