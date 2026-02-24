قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي يتعهد بأكثر من مليار يورو لإعادة تأهيل شبكة الطاقة في أوكرانيا
قرار عاجل من بيراميدز بشأن حكم فيديو مباراة غزل المحلة
وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقربك إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد ربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
محمد سمير

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة يوم 27 فبراير الجاري موعدا لانطلاق دور ربع النهائي لكأس مصر للسيدات.

وأعلنت لجنة المسابقات المواعيد حيث يقام لقاءات الزمالك وسموحة، وسبورتنج مع المقاولون ووادي دجلة مع الأهلي يوم 27 فبراير ويلتقي راية مع دلفي 2 مارس

وحصد فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بطولتين حتى الآن على الصعيد المحلى هذا الموسم، حيث فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 3-1 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى مواجهة حسم لقب كأس السوبر للموسم المحلى 2025- 2026، ليتوج باللقب.

كما حسم فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى لقب أول دورى مرتبط للسيدات للكرة الطائرة للموسم المحلى 2025-2026 يوم 4 يناير الماضي بفوز فريق المرتبط  15 سنة على الزمالك بنتيجة 3-0 فى النهائى والكبار 3-2 على الفريق الأبيض أيضا فى النسخة التى أقيمت على صالة حسن مصطفى، ضمت المجمعة النهائية 4 فرق تتنافس في مجمعة من دور واحد لكل فريق 6 مباريات (3 للكبار + 3 للمرتبط)، حيث إن فوز الأهلي على صعيد المرتبط منحه اللقب.

فيما يشهد هذا الموسم صراعاً على 3 بطولات من بينها 2 على الصعيد المحلى وبطولة قارية وحيدة، حيث يتنافس القطبان على بطورة دورى السوبر بمشاركة 6 أندية، وكأس مصر، لاسيما أن كلا الفريقين سيتنافس على بطولة أفريقيا للأندية المقرر أن يستضيفها النادى الأهلى فى شهر إبريل المقبل، والتى يحمل الزمالك لقبها لمدة 3 أعوام متتالية.

ربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات كرة الطائرة للسيدات موعد ربع نهائي كأس مصر كأس مصر للكرة الطائرة الزمالك الأهلي

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

مجدي الجلاد: عبد الناصر كان شخصية وطنية لكن ارتكب أخطاء فادحة

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

مجدي الجلاد: دموع والدتي بعد رحيل عبد الناصر لا تُنسى.. تعلق الشعب بالزعيم

لبنان

وزير خارجية لبنان: الحكومة ناشدت حزب الله عدم الرد بأي شكل في حال وقوع حرب بين واشنطن وطهران

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

3 شركات عالمية تودع حلم السيارات الكهربائية بسبب نقص المبيعات

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

