راشفورد يقترب من البقاء في برشلونة.. واجتماع حاسم مع ديكو لتفعيل بند الشراء

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الدولي الإنجليزي مع نادي خلال الموسم المقبل، في ظل اقتراب نهاية فترة إعارته من .

وكان راشفورد قد انضم إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند يتيح للنادي الكتالوني تفعيل خيار الشراء مقابل 26 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب ما أوردته صحيفة ، عقد المدير الرياضي لبرشلونة اجتماعًا خلال الساعات الماضية مع وكلاء اللاعب الإنجليزي، لمناقشة مستقبله وإمكانية استمراره داخل "كامب نو".

وأوضحت الصحيفة أن مستقبل راشفورد لم يُحسم بشكل رسمي حتى الآن، رغم أن المؤشرات تبدو إيجابية إلى حد كبير، حيث أبدى الطرفان رغبتهما في استمرار العلاقة والحفاظ على اللاعب ضمن صفوف الفريق. ووصفت الاجتماع بأنه تمهيدي وودي، لكنه ساهم في تعزيز أجواء الثقة والتفاهم بين الجانبين.

من جانبه، يميل برشلونة إلى تفعيل بند الشراء، في ظل اقتناع المدير الفني الألماني والإدارة الرياضية بما قدمه اللاعب هذا الموسم.

في المقابل، أشارت التقارير إلى أن المفاوضات قد تواجه صعوبات، بسبب عدم رغبة مانشستر يونايتد في تقديم أي تسهيلات مالية، حيث يتمسك النادي الإنجليزي بالحصول على كامل قيمة الصفقة وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه دون تخفيض.

وعلى الصعيد الفني، أبدى راشفورد سعادته بالتواجد في برشلونة، ولا يرغب في العودة إلى مانشستر يونايتد، رغم تطلعه للحصول على دور أكبر في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة.

وقدم المهاجم الإنجليزي مستويات لافتة بقميص برشلونة، حيث سجل 10 أهداف وصنع 13 آخرين خلال 34 مباراة، ما ساهم في استدعائه مجددًا لصفوف منتخب إنجلترا تحت قيادة المدير الفني الألماني .