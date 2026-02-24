خالد عبد العزيز: مستوى الصيانة في مركز شباب الجزيرة حاجة تزعل

كشف المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن حزنه الشديد حينما يمر بجانب مركز شباب الجزيرة.

وتابع خالد عبد العزيز الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" : “بزعل أوي لما بمر من جانب مركز شباب الجزيرة، مستوى الصيانة سيئ للغاية، بقف على الكوبرى واتصل بالناس واقولهم الملعب الفلانى بايظ ، والمراجيح عطلانة”

ويضيف رئيس المجلس الاعلام لتنظيم الاعلام: "للأسف وقت وجودى كانت فيه مراقبة مستمرة لكل العاملين ولكل الملاعب ، وكنت موجود طول النهار".

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.