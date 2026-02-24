غيابات عديدة تضرب الزمالك قبل مواجهة زد بالدوري الليلة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة زد مساء اليوم في اطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى الممتاز .

ويعاني الزمالك من غيابات عديدة خلال المباراة أبرزها محمود حمدي الونش وآدم كايد وسيف جعفر وعمرو ناصر ومحمد عواد، بارون أوشينج، وأحمد حسام، ويوسف فرنسى.

وتعددت اسباب غياب الاعبين حيث سيغيب محمود الونش وكايد بسبب الإصابة

بينما يخوض عمرو ناصر واحمد حسام مران تاهيلي عقب التعافي من الاصابات

وتم استبعاد بارون أوشينج، سيف جعفر، يوسف فرنسي، أحمد خضري، أنس وأحمد حمدي لأسباب فنية.

ويحتل الزمالك وصافة الدورى المصري برصيد 34 نقطة.