خالد عبد العزيز : حضرت فرح محمد صلاح وقالى "اللى أنت عايزه هعمله"

كشف المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن تفاصيل علاقته بالنجم الكبير محمد صلاح كابتن منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.



وتابع خالد عبد العزيز الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" : " تجربتى مع محمد صلاح غريبة ، اتعينت رئيس المجلس القومى للشباب في ديسمبر 2011 ، وبعد تعيينى بأيام جاءنى محمد صلاح في المكتب كان محترف بس مش في ليفربول ودعانى لحضور حفل زفافه".

ويضيف رئيس المجلس الاعلام لتنظيم الاعلام: " مش بحضر أفراح ولكن توسمت في صلاح إنه شاب مصري مجتهد يحترف في سويسرا ، وبالفعل حضرت الفرح ثم ارتبطت نفسياً بنجمنا الكبير ومرت السنين وبقيت وزير الشباب والرياضة وقت مباراة مصر والكونغو وصعود لكأس العالم بعد غياب طويل بأقدام محمد صلاح".



وتابع خالد عبد العزيز :" الذكريات دي والاحتفالات ودعوة الرئيس السيسي لينا لتكريمه بعد التأهل للمونديال وحضرت تتويجه بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء".



ويضيف: " علاقتى قوية بمحمد صلاح ووالده ، وقالى لو أنت عايز أي حاجة أنا هعملها ، وعن فكرة انتقاله للدوري السعودى أو الرحيل عن ليفربول بقوله فكر بدماغك والقرار اللى هتاخده هيكون قرار صح ".

