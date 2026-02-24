قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طفلة تسأل: هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب
وزير خارجية العراق: معالجة ملف سجناء داعش يتطلب تضافر الجهود الدولية
4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما
إرهاب صهيوني ممنهج.. الأزهر يدين جريمة إحراق مسجد جنوب نابلس بفلسطين
نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية
أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»
سعر الدولار مساء اليوم 24-2-2026.. صعود جديد
خالد عبد العزيز: سلطة المجلس الأعلى للإعلام تقتصر على القنوات الفضائية وليس السوشيال ميديا
خلال لقائه وفدا من جنوب السودان.. رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية التعاون في الملفات المتعلقة بمياه النيل
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا ويخصص 90 مليار يورو مساعدات
مفاجأة.. هل يتم سحب استضافة كأس العالم 2026 من المكسيك؟
إسرائيل تبحث زيادة ميزانية الدفاع بمليارات الشواقل تحسبا لتصاعد التوتر مع إيران
كوميديا شعبية.. صعيدي ومطرب وحرامي يلفت الأنظار

يواصل مسلسل «صعيدي ومطرب وحرامي» جذب انتباه الجمهور ضمن خريطة الأعمال المعروضة حاليًا خلال الموسم الرمضاني، مقدمًا جرعة من الكوميديا الشعبية الممزوجة بمواقف إنسانية واجتماعية في إطار خفيف عبر 15 حلقة.

أبطال صعيدي ومطرب وحرامي

المسلسل من إخراج أيمن خطاب، وتأليف وائل يوسف، وإنتاج أيمن كشك، ويضم نخبة من النجوم، في مقدمتهم مدحت تيخه، وأيمن كشك، ياسر التوبجي، حسام داغر، إلهام عبد البديع، مروة عبد المنعم، والنجمة بثينة رشوان، والنجمة هالة فاخر، إلى جانب أحمد سعد ميشو، علاء زينهم، رضا إدريس، منير مكرم، المعلق والملاكم محمود فتحي، خالد محروس، وكمال السيد.

قصة مسلسل صعيدي ومطرب وحرامي

وتدور أحداث العمل حول شاب صعيدي يضطر إلى السفر إلى القاهرة هربًا من الثأر، لتتشابك حياته مع مطرب مغمور ولص ساذج يحاولان مساعدته في العثور على عمل مناسب، لكن محاولاتهم تقودهم إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والمشكلات غير المتوقعة، خاصة مع سكان الحارة التي يقيمون بها.

ويعتمد المسلسل على مفارقات الشخصيات وتناقضاتها ليقدم معالجة ساخرة لقضايا اجتماعية، في عمل يراهن على تفاعل الجمهور خلال الموسم الرمضاني الحالي.

ويُعرض المسلسل حاليًا على قنوات بانوراما دراما وميكس وان وميكس بالعربي، ومن المقرر عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان على قناة تن.

مسلسل صعيدي ومطرب وحرامي مدحت تيخة إلهام عبد البديع

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

امتحانات الثانوية العامة 2026|إعفاء هؤلاء الطلاب من اختبارات العربي والدين والتربية الوطنية

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لموسم عمرة رمضان

وزير الصحة: افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمستشفى العاصمة الجديدة

أكاديمية البحث العلمي تنضم عضوًا شرفيًا إلى المجتمع الدولي للأكاديميات بأثينا

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما

أكلات على سفرة رمضان تزيد الوزن رغم الصيام.. احترس من السعرات الخفية

نشرة المرأة والمنوعات| جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية بعد وفاة شقيق زينة.. هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

