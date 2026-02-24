كوميديا شعبية.. صعيدي ومطرب وحرامي يلفت الأنظار

يواصل مسلسل «صعيدي ومطرب وحرامي» جذب انتباه الجمهور ضمن خريطة الأعمال المعروضة حاليًا خلال الموسم الرمضاني، مقدمًا جرعة من الكوميديا الشعبية الممزوجة بمواقف إنسانية واجتماعية في إطار خفيف عبر 15 حلقة.

أبطال صعيدي ومطرب وحرامي

المسلسل من إخراج أيمن خطاب، وتأليف وائل يوسف، وإنتاج أيمن كشك، ويضم نخبة من النجوم، في مقدمتهم مدحت تيخه، وأيمن كشك، ياسر التوبجي، حسام داغر، إلهام عبد البديع، مروة عبد المنعم، والنجمة بثينة رشوان، والنجمة هالة فاخر، إلى جانب أحمد سعد ميشو، علاء زينهم، رضا إدريس، منير مكرم، المعلق والملاكم محمود فتحي، خالد محروس، وكمال السيد.

قصة مسلسل صعيدي ومطرب وحرامي

وتدور أحداث العمل حول شاب صعيدي يضطر إلى السفر إلى القاهرة هربًا من الثأر، لتتشابك حياته مع مطرب مغمور ولص ساذج يحاولان مساعدته في العثور على عمل مناسب، لكن محاولاتهم تقودهم إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والمشكلات غير المتوقعة، خاصة مع سكان الحارة التي يقيمون بها.

ويعتمد المسلسل على مفارقات الشخصيات وتناقضاتها ليقدم معالجة ساخرة لقضايا اجتماعية، في عمل يراهن على تفاعل الجمهور خلال الموسم الرمضاني الحالي.

ويُعرض المسلسل حاليًا على قنوات بانوراما دراما وميكس وان وميكس بالعربي، ومن المقرر عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان على قناة تن.