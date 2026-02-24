قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بفعل جني الأرباح.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
بعد ادعائه تدمير النووي .. كيف يبرر ترامب ضرب إيران؟
طفلة تسأل: هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب
وزير خارجية العراق: معالجة ملف سجناء داعش يتطلب تضافر الجهود الدولية
4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما
إرهاب صهيوني ممنهج.. الأزهر يدين جريمة إحراق مسجد جنوب نابلس بفلسطين
نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية
أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»
سعر الدولار مساء اليوم 24-2-2026.. صعود جديد
خالد عبد العزيز: سلطة المجلس الأعلى للإعلام تقتصر على القنوات الفضائية وليس السوشيال ميديا
خلال لقائه وفدا من جنوب السودان.. رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية التعاون في الملفات المتعلقة بمياه النيل
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا ويخصص 90 مليار يورو مساعدات
عمرو محمود ياسين: نسب مشاهدة مسلسل ياسمين عبد العزيز عالية

كشف المؤلف عمرو محمود ياسين عن تعرض مسلسله من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز "وننسى اللي كان" لحملات منظمة ومدفوعة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
 

وقال المؤلف عمرو محمود ياسين في تصريحات لبرنامج "كأس إنرجي" عبر محطة راديو إنرجي 92.1، إن الفنانة ياسمين عيد العزيز نجمة كبيرة وصاحبة جماهيرية عريضة وصاحبة كارير مشرف، وهو يسعد جدا بالتعاون معها وهي صديقة عزيزة وغالية وأخت على المستوى الشخصي والعائلي ويحاولان دائماً تقديم كل ماهو جديد سوياً.
 

وتحدث المؤلف عمرو محمود ياسين عن أزمة العمل مع صفحات التواصل الاجتماعي قائلا:" من وقت ما بقت السوشيال ميديا عنصر مهم في لعبة صناعة الدراما خاصة في المواسم المهمة مثل شهر رمضان ورغم أهميتها الكبيرة لكن الفلوس أفسدتها وأصبحت مصدر رزق كبير جدا وأنا ضد إنه يبقى مصدر إيذاء للآخرين ويمنح نجاحات وهمية".

واستطرد قائلا:" تحولت السوشيال ميديا إلى منظومة فاسدة ومن معه فلوس أكثر يبان أنجح وأحسن وبيتم اختيار لقطات مجتزأة لتصدير فكرة غلط".

وأشار في تصريحات لإنرجي إلى أنه يتناول هذا الموضوع في المسلسل ويكشف كيف أصبحت السوشيال ميديا منظومة صعبة جدا.
 

وأكد المؤلف عمرو محمود ياسين على أنه لا يعارض الانتقاد البناء موضحاً:" أنا مش ضد إن الناس تقول رأيها بعد ما تتفرج بشكل منطقي.. ورد الفعل اللي جايلي ممتاز وفوق الممتاز ونسب المشاهدة عالية جدا".

وكشف محمد طارق أضا مذيع برنامج كأس إنرجي أن مسلسل وننسى اللي كان حاصل على أعلى الأصوات في تصويت إنرجي حتى هذه اللحظة ضمن قوائم المسلسلات الطويلة.
 

