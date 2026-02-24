قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بقبول الاستئناف المقدم من نجل الفنانة المعتزلة منى جبر على حكم حبسه 6 أشهر في واقعة اتهامه بالتسبب في إصابة مهندسة ديكور إثر تعرضها لعقر من كلب مملوك له، وقررت المحكمة تخفيف الحكم إلى الحبس لمدة 24 ساعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الجيزة من مهندسة ديكور، أفادت فيه بتعرضها للعقر من كلب خاص بنجل الفنانة المعتزلة والمخرج هاني لاشين، وذلك أثناء تواجدها داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر لأداء عملها في مجال الديكور.

وذكرت المُبلِّغة أنها فوجئت بهجوم الكلب عليها، ما أسفر عن إصابتها، واتهمت مالكه بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الحادث.

وعقب تلقي البلاغ، تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما باشرت جهات التحقيق نظر القضية، واستمعت إلى أقوال الطرفين، واطلعت على التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليها.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم 6 أشهر، قبل أن يتقدم باستئناف على الحكم، لتقضي محكمة جنح مستأنف أكتوبر بقبول الاستئناف شكلًا، وتخفيف العقوبة إلى 24 ساعة.