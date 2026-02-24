قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الجماعة تخطط للخلاص من الإرهابي محمود عزت
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الإرهابي محمود عزت يؤكد عودة الجماعة للسلطة
إنقاذ ساق طفل باسوس.. تفاصيل معجزة طبية نفذها أطباء معهد ناصر
من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء
رياضة

تريزيجيه ينظم إفطارا رمضانيا للاعبي الأهلي بعد الفوز على سموحة

لاعبي الأهلي
لاعبي الأهلي
حمزة شعيب

نظم محمود حسن تريزيجيه، نجم فريق الأهلي، إفطارا رمضانيا خاصا بزملائه في الفريق بعد الفوز المهم على سموحة، في لمسة أخوية تعكس روح الفريق والاحتفال بالانتصار معاً.

وفاز الأهلي على سموحة بهدف نظيف أحرزه مروان عثمان، وساهم الفوز في وضع المارد الأحمر على قمة الدوري بشكل مؤقت.

يتصدر الأهلي المصري جدول ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة من 17 مباراة.

ويأتي في المركز الثاني فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 35 نقطة من 17 جولة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر.

فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 16 مباراة، متساويًا في عدد النقاط مع بيراميدز صاحب المركز الرابع، الذي خاض 16 مواجهة أيضًا.

الأهلي تريزيجيه لاعبي الأهلي

