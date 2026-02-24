تريزيجيه ينظم إفطارا رمضانيا للاعبي الأهلي بعد الفوز على سموحة

نظم محمود حسن تريزيجيه، نجم فريق الأهلي، إفطارا رمضانيا خاصا بزملائه في الفريق بعد الفوز المهم على سموحة، في لمسة أخوية تعكس روح الفريق والاحتفال بالانتصار معاً.

وفاز الأهلي على سموحة بهدف نظيف أحرزه مروان عثمان، وساهم الفوز في وضع المارد الأحمر على قمة الدوري بشكل مؤقت.

يتصدر الأهلي المصري جدول ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة من 17 مباراة.

ويأتي في المركز الثاني فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 35 نقطة من 17 جولة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر.

فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 16 مباراة، متساويًا في عدد النقاط مع بيراميدز صاحب المركز الرابع، الذي خاض 16 مواجهة أيضًا.