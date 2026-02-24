قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرا أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
بيزيرا يتقدم للزمالك بهدف أول في شباك زد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إنقاذ ساق طفل باسوس.. تفاصيل معجزة طبية نفذها أطباء معهد ناصر

الفريق الطبي
الفريق الطبي
الديب أبوعلي

نجح الفريق الطبي بـ معهد ناصر للبحوث والعلاج في إنقاذ ساق طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره، بعد إصابته بطلق خرطوش أدى إلى تهتك كامل بالجزء الأمامي من الساق اليمنى، وفقدان الجلد والعضلات والأنسجة الرخوة والأوعية الدموية، مع انكشاف عظمة الساق، في حالة كانت تنذر بخطر البتر حال عدم التدخل العاجل.

الطفل، المعروف إعلاميًا بـ طفل باسوس بمحافظة القليوبية، وصل إلى قسم الطوارئ محمولًا على خوف أسرته وألم إصابته، لتتحرك على الفور فرق الطوارئ وجراحات التجميل والعظام والتخدير في تناغم دقيق، واضعة نصب أعينها هدفًا أساسيًا هو إنقاذ القدم من العدوى والمضاعفات الخطيرة.


وأوضح أ.د وائل عياد، أستاذ جراحة التجميل، أن الحالة كانت بالغة الصعوبة نظرًا لوجود فقد كامل في الأنسجة بالجزء الأمامي من الساق مع عظم مكشوف، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات إذا لم يتم التعامل معها سريعًا قد تنتهي بالبتر، خاصة لدى طفل في هذا العمر.

وأضاف أن القرار كان إجراء جراحة ميكروسكوبية معقدة لنقل شريحة جلدية عضلية حرة من الظهر إلى الساق لتغطية العظم، مع توصيل الشرايين والأوردة والأعصاب تحت الميكروسكوب بخيوط دقيقة للغاية لا تُرى بالعين المجردة، لافتًا إلى أن صِغر حجم الأوعية الدموية لدى طفل في الخامسة شكّل تحديًا إضافيًا.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عمر بحلس، عضو مجلس نقابة الأطباء واستشاري جراحة التجميل، أن العملية استغرقت نحو 12 ساعة متواصلة، عمل خلالها فريقان جراحيان في وقت واحد؛ فريق لتجهيز الساق واستقبال الشريحة، وآخر لفصل العضلة من الظهر وإعدادها للنقل، ثم توصيل الأوعية الدموية والأعصاب بدقة ميكروسكوبية عالية.

وأشار إلى أن نجاح هذا النوع من الجراحات لا يعتمد فقط على مهارة الجراح، بل على تكامل المنظومة الطبية بالكامل، لا سيما فريق التخدير، نظرًا لحساسية إبقاء طفل صغير تحت التخدير لفترة طويلة، مع ضمان تدفق الدم بالكثافة المطلوبة في الأنسجة المزروعة للحفاظ على حيويتها.

وأُجريت الجراحة تحت إشراف أ.د وائل عياد، وضم الفريق الطبي د. أحمد عمر بحلس استشاري جراحة التجميل، ود. عمرو خلف استشاري جراحة التجميل، ود. إسلام علاء أخصائي جراحة التجميل، وبإشراف رئيس القسم أ.د أحمد خشبة أستاذ جراحة التجميل، إلى جانب أخصائيي ونواب جراحة التجميل، ومساهمة قسم جراحة العظام في تثبيت الساق وتجهيزها للجراحة.

كما شارك فريق التخدير الذي ضم د. محسن بدوي، ود. أمل صلاح، ود. هاني سمير، ود. إيهاب جرجس، إلى جانب فريق التمريض الذي ضم ميس سعدية وميس شهد، حيث استمرت المتابعة الدقيقة للطفل بعد الجراحة داخل رعاية الأطفال على مدار الساعة.

وأكدت إدارة المعهد أن ما تحقق لم يكن مجرد عملية جراحية طويلة، بل نموذجًا لتكامل الجهود الطبية لإنقاذ طرف طفل وحماية مستقبله. ويُعد معهد ناصر للبحوث والعلاج أحد الصروح الطبية الرائدة في مصر، ومن أهم المراكز التي تجمع بين الخدمة العلاجية المتقدمة والبحث العلمي والتدريب الطبي، ويستقبل سنويًا حالات حرجة ومعقدة من مختلف محافظات الجمهورية.

من جهتها، أعربت نقابة الأطباء عن بالغ تقديرها وامتنانها للفريق الطبي بالمعهد بقيادة الدكتور محمود سعيد، مدير المعهد، على جهودهم الاستثنائية في إنقاذ ساق طفل باسوس، مؤكدة أن هذه الجراحة الدقيقة تمثل نموذجًا للتفاني والاحترافية الطبية، وموجهة الشكر لجميع الأطباء الذين يواصلون أداء رسالتهم الإنسانية يوميًا بكل إخلاص.

الفريق الطبي بـمعهد ناصر معهد ناصر للبحوث والعلاج خرطوش طفل باسوس نقابة الأطباء الأطباء المصرية بمحافظة القليوبية

