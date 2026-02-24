بيزيرا يتقدم للزمالك بهدف أول في شباك زد

نجح البرازيلي خوان بيزيرا، في تسجيل هدف الزمالك الأول في الدقيقة 22 من عمر المباراة في شباك زد.

وجاء الهدف بعد تمريرة من ناصر منسي أسكنها بيزيرا في شباك زد.

وأعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، عن قائمة بدلاء الفريق لمواجهة زد مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة من 16 مباراة، بينما يأتي فريق زد في المركز السابع برصيد 25 نقطة بعد 17 مباراة.

وضمت قائمة بدلاء الزمالك: محمد صبحي، أحمد فتوح، محمد إبراهيم، السيد أسامة، أحمد ربيع، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، شيكو بانزا، سيف الجزيري، وعدي الدباغ.