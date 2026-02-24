الإخوان بالإسكندرية .. أرملة وائل الإبراشي تكشف تفاصيل محاولة اغتيالها

أكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، أن وضع زوجها وضعه في الكثير من الصراعات، وكان هناك عداء مع تيارات الإسلام السياسي.

محاولة اغتيال

وأضافت أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، خلال حوارها ببرنامج "لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها تعرضت لمحاولة اغتيال، على الرغم من أنها ليست لها علاقة بالإعلام أو بالسوشيال ميديا.

ولفتت إلى أن محاولة الاغتيال بدأت عندما أبلغها عامل حراسة الجنينية الخاصة بهم بوجود محضر يدعي أنه من المحكمة بخصوص قضية، ففتحت باب الفيلا لمعرفة التفاصيل، وأخذت إثبات شخصية من هذا الشخص، وتبين أن الشخص معه كارنيه لكن بعد ذلك اكتشفت أنه مزور.

وتابعت: "على الفور اتصلت بزوجي وائل الإبراشي، وطلب مني عدم استلام شيء منه، وأن يتجه هذا الشخص إلى مكتبه بالدقي".

وأضافت أن هذا الشخص كان يحمل شنطة سوداء، وكانت ملامحه غريبة، وكان الحوار معه بحضور حارس الجنينية، وبعد أن تحرك هذا الشخص، كشف لها الحارس أن هذا الشخص كان معه شخص آخر في سيارة يتجول حول الفيلا، ووقف أمام الفيلا وقال إنه محضر ويريد تسليم أمر خاص بقضية.

سلاح ناري كاتم للصوت

وأشارت إلى أنه بعد ذلك الأجهزة الأمنية قامت بالقبض على هذا الشخص ومن كان معه، وتبين أنه تابع لقيادات الإخوان في الإسكندرية، وأن السيارة كانت مسروق، وأن المتهم في القضية كان معه سلاح ناري كاتم للصوت، بعد هذا الموقف وضعت الأجهزة الأمنية حراسة ثابتة على الفيلا.