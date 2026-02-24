لم يتخرج في كلية الإعلام.. أرملة الإبراشي تكشف أسرارا لأول مرة

أكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن زوجها وائل الإبراشي عندما جاء إلى القاهرة عمل من دون واسطة، وتمكن من الوصول إلى القمة في مجاله بجهده واجتهاده.

وكشفت مفاجأة، موضحة أن الإعلامي الراحل لم يتخرج في كلية الإعلام كما يعتقد البعض، بل تخرج في كلية التجارة، وعمل في أحد البنوك لفترة، لكنه كان يحب القراءة ويسعى لأن يصبح صحفيًا.

سحر الإبراشي

وأضافت أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، خلال حوارها ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن وائل سعى لتحقيق حلمه حتى أصبح صحفيًا، ثم تحول إلى إعلامي كبير.

وردّت على سؤال حول وجود فارق في المستوى الاجتماعي بينهما، قائلة: «كلنا زي بعض، وكل شخص يختار من يحب» وتابعت: «ربنا أكرمني وعشت في أسرة ميسورة ماديًا، وتعلمت في مدارس أجنبية، لكني اخترت من أتزوجه، فالإنسان لا يختار الأسرة التي يولد بها».