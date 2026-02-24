قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فخري لاكاي يحرز هدف تقدم سيراميكا كليوباترا في شباك الإسماعيلي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الجماعة تخطط للخلاص من الإرهابي محمود عزت
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الإرهابي محمود عزت يؤكد عودة الجماعة للسلطة
إنقاذ ساق طفل باسوس.. تفاصيل معجزة طبية نفذها أطباء معهد ناصر
من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني: هذه هي شروطنا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

نشر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، سلسلة تغريدات اليوم الثلاثاء عرض فيها الخطوط الحمراء لبلاده، إلى جانب استعدادها للتوصل إلى تفاهمات.

وأكد في تصريحاته أن إيران عازمة على التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت، لكنه أوضح أنها لن تتخلى عن حقوقها في المجال النووي المدني.

وكتب في كلمته : "استنادًا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة، ستعود إيران إلى المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف بعزم على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن".

وأكد كذلك على الموقف الأساسي لبلاده قائلاً: "مواقفنا الأساسية واضحة تماماً: لن تقوم إيران، تحت أي ظرف من الظروف، بتطوير أسلحة نووية؛ ولن نتخلى نحن الإيرانيون أبداً عن حقنا في إنتاج ثمار التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية لشعبنا".

وأضاف أن هناك إمكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين: "لدينا فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق، من شأنه أن يعالج المخاوف المشتركة ويعزز المصالح المشتركة. الاتفاق في متناول اليد، ولكن فقط إذا أُعطيت الأولوية للدبلوماسية".

وفي الختام، أوضح قائلاً: "لقد أثبتنا أننا لن نتوانى عن فعل أي شيء للدفاع بشجاعة عن سيادتنا. وسنُظهر هذه الشجاعة نفسها على طاولة المفاوضات، حيث سنعمل على التوصل إلى حل سلمي لأي نزاع".

وكما ذكر،  يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية  شن هجوم أمريكي محدود في الأيام المقبلة لإجبار إيران على التخلي عن أسلحتها النووية  . وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية هذا الخبر استنادًا إلى محادثات مع مصادر مطلعة على المناقشات الداخلية في الإدارة.


في إطار الاستعدادات الأمريكية لهجوم محتمل على إيران، هبطت طائرات مقاتلة أمريكية، من بينها 12 طائرة من طراز إف-22 رابتور، التي تُعتبر من أحدث الطائرات النفاثة المتطورة في سلاح الجو الأمريكي، في إسرائيل. كما شوهدت طائرات التزود بالوقود كي سي-135، وهي النسخة العسكرية من طائرة بوينغ 707، متوقفة في مطار بن جوريون.

في الوقت نفسه، وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​قادمةً من منطقة الكاريبي، لتنضم إلى حاملة الطائرات الأمريكية جورج إتش دبليو بوش العاملة بالفعل في المنطقة. وتتمركز كلتا الحاملتين ضمن نطاق هجوم محتمل على الساحل الإيراني.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عباس عراقجي إيران الولايات المتحدة جنيف تطوير أسلحة نووية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

سامسونج

سامسونج تستعد للكشف عن Galaxy S26 في حدث Unpacked 2026

وان بلس 16

تسريب جديد .. وان بلس 16 قادم بحواف شاشة أقل من 1 ملم وبطارية هائلة

أخبار السيارات

أخبار السيارات| مرسيدس تودع سيارتها الكهربائية.. ومازدا تكشف عن MX-5

بالصور

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات.. طعم شرقي غني زي المحلات

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات

لقطات من الحلقة 6 من المداح.. حمادة هلال في ورطة

المداح
المداح
المداح

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

فيديو

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد