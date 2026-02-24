وزير الخارجية الإيراني: هذه هي شروطنا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة

نشر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، سلسلة تغريدات اليوم الثلاثاء عرض فيها الخطوط الحمراء لبلاده، إلى جانب استعدادها للتوصل إلى تفاهمات.

وأكد في تصريحاته أن إيران عازمة على التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت، لكنه أوضح أنها لن تتخلى عن حقوقها في المجال النووي المدني.

وكتب في كلمته : "استنادًا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة، ستعود إيران إلى المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف بعزم على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن".

وأكد كذلك على الموقف الأساسي لبلاده قائلاً: "مواقفنا الأساسية واضحة تماماً: لن تقوم إيران، تحت أي ظرف من الظروف، بتطوير أسلحة نووية؛ ولن نتخلى نحن الإيرانيون أبداً عن حقنا في إنتاج ثمار التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية لشعبنا".

وأضاف أن هناك إمكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين: "لدينا فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق، من شأنه أن يعالج المخاوف المشتركة ويعزز المصالح المشتركة. الاتفاق في متناول اليد، ولكن فقط إذا أُعطيت الأولوية للدبلوماسية".

وفي الختام، أوضح قائلاً: "لقد أثبتنا أننا لن نتوانى عن فعل أي شيء للدفاع بشجاعة عن سيادتنا. وسنُظهر هذه الشجاعة نفسها على طاولة المفاوضات، حيث سنعمل على التوصل إلى حل سلمي لأي نزاع".

وكما ذكر، يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية شن هجوم أمريكي محدود في الأيام المقبلة لإجبار إيران على التخلي عن أسلحتها النووية . وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية هذا الخبر استنادًا إلى محادثات مع مصادر مطلعة على المناقشات الداخلية في الإدارة.



في إطار الاستعدادات الأمريكية لهجوم محتمل على إيران، هبطت طائرات مقاتلة أمريكية، من بينها 12 طائرة من طراز إف-22 رابتور، التي تُعتبر من أحدث الطائرات النفاثة المتطورة في سلاح الجو الأمريكي، في إسرائيل. كما شوهدت طائرات التزود بالوقود كي سي-135، وهي النسخة العسكرية من طائرة بوينغ 707، متوقفة في مطار بن جوريون.

في الوقت نفسه، وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد آر فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​قادمةً من منطقة الكاريبي، لتنضم إلى حاملة الطائرات الأمريكية جورج إتش دبليو بوش العاملة بالفعل في المنطقة. وتتمركز كلتا الحاملتين ضمن نطاق هجوم محتمل على الساحل الإيراني.