محافظات

عقب مشاركتها الإفطار.. محافظ الوادي الجديد تعقد لقاء جماهيريا مع الأهالي بمركز الخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، عقب الإفطار الرمضاني بقرى الشركة، لقاءً جماهيريًا مع أهالي القرية، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة و العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد و الأستاذ علي نجاح رئيس مركز الخارجة، والقيادات الشعبية والتنفيذية، استمعت خلاله إلى مطالب المواطنين، موجّهةً بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفق الأطر القانونية والمنظمة.

وجاءت أبرز توجيهات المحافظ خلال اللقاء ما يلي: 
◾استكمال إجراءات تقسيمات أراضي الشباب، وإعداد تصور لتيسير تراخيص المباني.

◾ سرعة تدبير طبيب للوحدة الصحية ودعمها بسيارة إسعاف إضافية.

◾ متابعة تنفيذ خطة توصيل الإنترنت الأرضي وتقوية شبكات المحمول، بما يسهم في تحسين جودة الاتصالات.

◾سرعة صيانة ملعب القرية ورفع كفاءته، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسعة معهد المنيرة الأزهري، إلى جانب دراسة إنشاء مدرسة ثانوي وفق الكثافات الفعلية.

◾ استكمال إجراءات إنشاء مكتب بريد جديد وتركيب ماكينة صراف آلي لخدمة أهالي العبور والمنيرة، تيسيرًا للحصول على الخدمات المصرفية .

