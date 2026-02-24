تأجيل محاكمة 24 متهما بقضية الهيكل الإدارى فى التجمع

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 24 متهما، لاتهامهم في القضية رقم 15071 لسنة 2024 جنايات التجمع، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري بالتجمع، لجلسة 11 يناير لسماع الشهود.

وكشف أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 1992 وحتى 29 أكتوبر من عام 2022 بالقاهرة والجيزة ومحافظات أخرى، المتهمان الأول والثاني وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

كما وجه للمتهمين من الثالث وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي.