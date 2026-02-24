روعوا المواطنين .. القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص مستخدمين أسلحة بيضاء وترويعهم المواطنين بدمياط.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وأنه

بتاريخ 20 الجارى حدثت مشاجرة بين (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") طرف ثان (عنصرين جنائيين) مقيمين بدائرة مركزى شرطة "كفر سعد وكفر بطيخ" بسبب خلافات العمل حول أولوية البيع بين الطرفين تبادلوا خلالها التعدى بالضرب "دون حدوث ثمة إصابات".

أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح الأبيض المستخدم فى التعدى وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

