متسولة في شوارع الدقي.. حكاية سيدة تفترش الرصيف وبصحبتها طفلة رضيعة

في أحد شوارع منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، لفت مشهد مؤلم أنظار المارة، بعدما ظهرت سيدة تفترش الرصيف وبجوارها طفلة حديثة الولادة، في لقطة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من القلق على حياة الرضيعة التي كانت عرضة لمخاطر الطريق والطقس وتقلباته.





الفيديو الذي انتشر سريعًا أثار موجة تعاطف وغضب حيث دفع الأجهزة الأمنية للتحرك العاجل لكشف ملابسات الواقعة، والتأكد من حقيقة ما جرى.





وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد هوية السيدة وضبطها وتبين أنها مقيمة بمحافظة القاهرة، ولها معلومات جنائية سابقة.





وكانت برفقتها طفلتها الرضيعة التي لم تُستخرج لها أي أوراق ثبوتية حتى الآن، وخلال مواجهتها، أقرت السيدة بأنها تركت منزل الزوجية بسبب خلافات مع زوجها، ولم تجد مأوى تلجأ إليه، فقررت افتراش الرصيف.





كما اعترفت بأنها استغلت طفلتها في أعمال التسول واستجداء المارة، مستغلة تعاطف المواطنين معها، في محاولة للحصول على المال لتأمين احتياجاتها اليومية.





وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيدة، مع مراعاة الحالة الإنسانية للطفلة، واتخاذ ما يلزم لحمايتها وضمان توفير الرعاية اللازمة له