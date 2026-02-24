قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام
دعاء النبي إذا أفطر عند أهل بيت.. 9 كلمات رددها لو اتعزمت
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
غيابات عديدة تضرب الزمالك في مواجهة بيراميدز
إحالة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس للمحاكمة
الخارجية الإيرانية: محادثات واشنطن تقتصر على الملف النووي.. وأي اتفاق يجب أن يتضمن رفع العقوبات
زاهر الشقنقيري يكشف لـ صدى البلد الأجندة التشريعية للشعب الجمهوري تحت قبة البرلمان
أول دور تعمله.. مؤلف «علي كلاي» يرد على منتقدي رحمة محسن بالمسلسل
طهران: المحادثات الأمريكية الإيرانية جرت بجدية بالغة من الجانبين
يارا السكرى: أحمد العوضي قاللي "شمسك حامية"
الأرصاد الجوية : طقس الجمعة مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا
1.3 مليون طن صادرات.. معمل جديد يدعم مكانة البطاطس المصرية عالميا
حوادث

بصحبتها نجلتها الرضيعة.. القبض على متسولة الدقى

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدة وبرفقتها طفلة حديثة الولادة بإفتراش الرصيف بمنطقة الدقى بالجيزة معرضةً حياة الطفلة للخطر.

 بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة المشار إليه ("لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة القاهرة) ، وبصحبتها نجلتها "طفلة حديثة الولادة" ، وبمواجهتها أفادت بتركها المسكن بسبب خلافات زوجية ولم تستخرج أية أوراق ثبوتية لنجلتها، وإعترفت بإستغلالها فى أعمال التسول وإستجداء المارة بالمنطقة المشار إليها.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى طفلة حديثة الولادة

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

48ساعة صقيع.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

لغز جيرايسيت.. سر اصطدام مدفون في قلب الأرض| ما الحكاية؟

5 أسباب تجعل برشلونة يحلم بضم عمر مرموش.. ما القصة؟

أسعار عمرة العشر الأواخر 1447 وخيارات الحجز 2026

أسعار عمرة العشر الأواخر 1447 وخيارات الحجز 2026

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

