بصحبتها نجلتها الرضيعة.. القبض على متسولة الدقى

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدة وبرفقتها طفلة حديثة الولادة بإفتراش الرصيف بمنطقة الدقى بالجيزة معرضةً حياة الطفلة للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة المشار إليه ("لها معلومات جنائية" - مقيمة بمحافظة القاهرة) ، وبصحبتها نجلتها "طفلة حديثة الولادة" ، وبمواجهتها أفادت بتركها المسكن بسبب خلافات زوجية ولم تستخرج أية أوراق ثبوتية لنجلتها، وإعترفت بإستغلالها فى أعمال التسول وإستجداء المارة بالمنطقة المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





