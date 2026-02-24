قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
محافظ الوادي: وقف تخصيص أراض زراعية بمناطق الحظر المائي حفاظًا على الخزان الجوفي
موعد أذان المغرب سادس يوم رمضان.. اعرف توقيت الإفطار اليوم
موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة في الدوري المصري
رئيس الأعلى للإعلام: إنهاء البرامج الرياضية منتصف الليل أسعد رؤساء القنوات
حجز قضية سائق محافظ الدقهلية وطالب طب لحيازة مخدرات للنطق بالحكم 30 مارس
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الروسي تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتطورات الإقليم
رئيس الوزراء: مخصصات مالية إضافية لتسريع تنفيذ المرحلة الأولى من حياة كريمة
مدبولي: تكليفات رئاسية في ملفات حياة كريمة وسكن كل المصريين وتنفيذ الوحدات المطلوبة بـ الإيجار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مدمن مخدرات.. القبض على عاطل تعدى على والدته بالضرب

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلكا كهربائيا محاولاً صعق والدته والتعدى عليها بالضرب بالإسكندرية.

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة "والدة المشكو فى حقه" (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) ، باستدعائها وسؤالها قررت بقيام نجلها (عامل"له معلومات جنائية") بالتعدى عليها بالسب والضرب بالأيدى وتهديدها بصعقها بسلك كهربائى ومحاولة ربطها فى السرير لطلبه المستمر منها لمبالغ مالية لتعاطى المواد المخدرة ، ورفضها ذلك.

 أمكن ضبط المتهم .. وبحوزته (السلك الكهربائى) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سلك كهربائى

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026|إعفاء هؤلاء الطلاب من اختبارات العربي والدين والتربية الوطنية

أغنية من قلبي

أول إعلان يحقق مليار مشاهدة.. رقم قياسي جديد لـ تامر حسني بـ من قلبي

ليالي رمضان

الجمعة.. قصور الثقافة تطلق "ليالي رمضان الثقافية والفنية" بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

عباس علي الغالبي

عباس علي الغالبي يصدر كتاب «الذكاء الاصطناعي وبناء الوعي»

نشرة المرأة والمنوعات| جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية بعد وفاة شقيق زينة.. هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

محافظ الشرقية يتابع التجهيزات النهائية لصب البلاطة الخرسانية الأخيرة بكوبري الصاغة بالزقازيق

للأكلات الشرقية.. طريقة عمل الكشك المصري

أكلات رمضانية مشبعة وقليلة التكلفة.. وجبات اقتصادية تناسب ميزانية الأسرة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

