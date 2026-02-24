مدمن مخدرات.. القبض على عاطل تعدى على والدته بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلكا كهربائيا محاولاً صعق والدته والتعدى عليها بالضرب بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة "والدة المشكو فى حقه" (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) ، باستدعائها وسؤالها قررت بقيام نجلها (عامل"له معلومات جنائية") بالتعدى عليها بالسب والضرب بالأيدى وتهديدها بصعقها بسلك كهربائى ومحاولة ربطها فى السرير لطلبه المستمر منها لمبالغ مالية لتعاطى المواد المخدرة ، ورفضها ذلك.

أمكن ضبط المتهم .. وبحوزته (السلك الكهربائى) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

