حجز قضية سائق محافظ الدقهلية وطالب طب لحيازة مخدرات للنطق بالحكم 30 مارس

قررت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، حجز قضية سائق محافظ الدقهلية وطالب بكلية الطب بالاتجار فى المواد المخدرة الى جلسة 30 مارس المقبل للنطق بالحكم، عقب تمكن ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبطهم وبحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الاوكسي بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة.

صدر القرار برئاسة المستشار اسامة عاكف احمد، والمستشار محمد عمر عبدالجواد، والمستشار محمود محمد خليفة وسكرتارية أحمد مجر في القضية رقم 12705 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 4289 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار الدكتور مصطفى عبدالباقي، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية قد أحال كلا من "و و.ف.ع ، 45 عاما، سائق بديوان عام محافظة الدقهلية، والمتهم الثاني ويدعى "م.م.ع"، ،19 عاما، طالب بكلية الطب جامعة بورسعيد" الى محكمة الجنايات المختصة لانهما بتاريخ 8/12/2025 بدائرةقسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية حازا واحرزا جوهر مخدر "اوكسيكودون"وكان ذلك بقص الاتجار فى غير الاحوال الغير مصرح بها قانونا.

وأقر مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شهادته أنه واجه المتهمين واقرا بحيازتهما المخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة بينهما والهاتفين والمركبة للترويج.

واعترف المتهم الثاني بحيازته على سطح مسكنه على كمية من العقار المهدى فانتقل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رفقة

و أقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بصحة التجاره بالمواد المخدرة وملكيته الهاتف النقال المضبوط بحوزته.

وأقر الثاني بأنه على إثر ورود اتصال هاتفي إليه من والده أبلغه الاخير بإيصال المضبوطات مسكنه إلى المتهم الأول والتوجه برفقة الاخير لتسليمها إلى أحد الأشخاص.

وثبت بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الاول من قبل النيابة العامة والإدارة العامة للمساعدات الفنية احتواء الهاتف على دلائل يتعلق محتواها بالواقعة.