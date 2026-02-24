قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصوير مقاطع فيديو لراغبى التمثيل.. القبص على مالك مكتب كاستينج بالجيزة
في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
الدقهلية.. تحرير 26 محضرًا لمخالفات مخابز في أجا والمنصورة| صور

همت الحسينى

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة بمكتبه بالتنسيق مع المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بتشكيل لجنة تفتيش موسعة ومفاجئة على عدد من المخابز بنطاق مدن وقري أجا والمنصورة ، وذلك لضمان جودة رغيف الخبز المدعم وضبط أي مخالفات تمس حقوق المواطنين.

وضمت اللجنة  محمد صلاح مدير المتابعة بمكتب المحافظ،  ياسر السعودي وكيل مديرية التموين، و مصطفى عوض مفتش بالرقابة التموينية.

وأوضح "المحافظ " أن الحملة أسفرت عن تحرير 26 محضرًا خلال المرور على ما يقرب من 40 مخبزًا بعدد من القرى، شملت ( نوسا الغيط، البقلية، تلبانة، جديدة الهالة، طناح، كفر طناح، المالحة، عزبة السنط، ديبو عوام، عزبة الأحرار ) ، وأن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين نقص وزن رغيف الخبز بما تراوح من 10 إلى 18 جرامًا، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والتصرف في 30 شيكارة دقيق، وعدم وجود قائمة بيانات، إلى جانب الامتناع عن البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح " مرزوق " ان الحملة شملت المرور على منفذ بيع الخبز بمعرض شرق لتفقد جودة الخبز، وقياس مدى رضا المواطنين عن التجربة تمهيدًا لتعميمها على باقي المراكز حال نجاحها بما يحقق انتظام الخدمة وتحسين مستوى تقديمها للمواطنين.

وأكد "المحافظ" أن الحملات الرقابية مستمرة وبشكل مفاجئ على مستوى المحافظة، مشددًا على أن حقوق المواطنين خط أحمر، وأنه لن يتم السماح بأي تلاعب في وزن الرغيف أو حصص الدقيق أو أي مخالفات تمس جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

الدقهلية تموين محافظه اجا المنصوره

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.. أكلة تكفي الأسرة

طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

