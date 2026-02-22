سقط من علو.. إصابة عامل إثر سقوطه من الدور الثالث بالدقهلية

أصيب عامل بإصابات متفرقة إثر سقوطه من مرتفع بمدينة المنصورة الهابى لاند" المباني الجديدة " بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد

بسقوط عامل من الدور الثالث بالمبانى الجديدة بمنطقة الهابى لاند

مما أدى لإصابته باصابات بالغة



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أصابة كلا من السيد ابراهيم سليمان حسين 14 عاما مقيم بطرة طلخا واصيب بما بعد الارتجاج وكسر بالحوض كسر بالذراع الايسر

تم نقله فى حالة خطيرة الى مستشفى الطوارئ .



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق