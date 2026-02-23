للمرة الأولى بقميص ليفربول.. صلاح يصوم تهديفيًا 9 مباريات متتالية في البريميرليج

واصل الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، ابتعاده عن التسجيل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خرج دون أهداف في مواجهة نوتنجهام فورست ضمن الجولة الـ27.

وشارك صلاح أساسيًا قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 77، بينما خطف ليفربول فوزًا قاتلًا في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس، مع اشتعال المنافسة على المربع الذهبي.

وبحسب شبكة "TNT Sports"، فإن صلاح لم يسجل في آخر 9 مباريات متتالية بالبريميرليج، وهي المرة الأولى التي يمر فيها بهذه السلسلة منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017.

وخاض خلال تلك الفترة مواجهات أمام مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست وسندرلاند وبرايتون وبورنموث ونيوكاسل.

ورغم غيابه التهديفي، لم يغب تأثيره تمامًا، إذ صنع أربعة أهداف خلال هذه السلسلة، مؤكدًا حضوره في الجانب الإبداعي.

ويملك صلاح أربعة أهداف فقط في الدوري هذا الموسم، علمًا بأنه غاب عن عدة مباريات بسبب مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويأتي هذا التراجع مقارنة بالموسم الماضي، حين توج هدافًا للدوري برصيد 29 هدفًا، إلى جانب تصدره قائمة صانعي الأهداف، ليساهم بقوة في قيادة ليفربول نحو اللقب.