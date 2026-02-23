قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين
موعد أذان المغرب اليوم .. لا تنسى دعاء الإفطار المأثور
الوزراء : مصر بقائمة أكبر أسواق الطاقة الشمسية في أفريقيا بإضافة 500 ميجاوات
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
أخبار البلد

إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور

إنتظام الدراسة بالمدارس
إنتظام الدراسة بالمدارس
ياسمين بدوي

أعلنت الإدارات التعليمية انتظام الدراسة بجميع المدارس وإلتزام الطلاب والمعلمين بالحضور ، وقام مسئولوا الإدارات بجولات مفاجئة بالمدارس للتفتيش على نسب الحضور والانضباط بالمدارس .

ففي إطار المتابعات الميدانية المستمرة للمدارس، قام الدكتور عبد العزيز فهمي مدير عام إدارة الزاوية التعليمية بمحافظة القاهرة ، بزيارة تفقدية لمدرسة د. طه حسين الإعدادية بنين، وذلك لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.

حيث تفقد مدير عام إدارة الزاوية التعليمية عددًا من الفصول الدراسية، لمتابعة مستوى الطلاب والتحصيل الدراسي، والوقوف على مدى إلتزام المعلمين بشرح المناهج وتنفيذ الخطط الدراسية المقررة، إلى جانب متابعة نسب الحضور والانضباط داخل المدرسة.

وأكد مدير عام إدارة الزاوية التعليمية خلال الزيارة على أهمية الاهتمام بمستوى الطلاب أكاديميًا وسلوكيًا، والعمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة تدعم التفوق والتميز، مشيدًا بجهود إدارة المدرسة وهيئة التدريس في تحقيق الانضباط والارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب.

كما قامت جيهان عبد الرازق مدير عام إدارة شرق مدينة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة ، بزيارة مدرسة أم المؤمنين الابتدائية .

حيث تفقدت مدير عام إدارة شرق مدينة نصر التعليمية المدرسة ، وتابعت انتظام الحضور والانصراف ، واطمأنت على حضور الطلاب داخل الفصول 

كما أكدت مدير عام إدارة شرق مدينة نصر التعليمية على الإلتزام بتعليمات تسليم وتوزيع الكتب المدرسية ، وذلك في إطار الحرص على انتظام العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل المدرسة .

ومن جانبه ، أمجد عاطف مدير عام إدارة منتزه أول التعليمية بمحافظة الاسكندرية ،  بمتابعة سير العملية التعليمية بمدرسة الفاروق الإعدادية بنات 

حيث تفقد مدير عام إدارة منتزه أول التعليمية الفصول الدراسية، واطّلع على سجلات السادة المعلمين، مؤكدًا على أهمية الإلتزام برصد التقييمات الأسبوعية بانتظام، وتسجيلها بدقة في كراسات الطلاب.

 كما تابع مدير عام إدارة منتزه أول التعليمية انتظام سير اليوم الدراسي، والوقوف على مستوى الأداء التعليمي داخل الفصول، ومدى الالتزام بتنفيذ الخطط الدراسية وفقًا للتعليمات والقرارات الوزارية.

 واطمأن مدير عام إدارة منتزه أول التعليمية على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب من خلال التفاعل المباشر معهم، موجهًا بضرورة تنويع أساليب الشرح، وتحفيز الطلاب على المشاركة الإيجابية داخل الحصة.

 وشدد مدير عام إدارة منتزه أول التعليمية على أهمية الانضباط المدرسي، والاهتمام بالنظافة العامة ودورات المياه بصفة يومية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لأبنائنا الطلاب.

 وفي ختام المتابعة، أكد مدير عام إدارة منتزه أول التعليمية على أهمية الاستمرار في الإلتزام بالتعليمات الوزارية، ومواصلة العمل الجاد للإرتقاء بالعملية التعليمية، بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن جودة الأداء داخل المدرسة، متمنيًا للجميع دوام التوفيق ومزيدًا من التميز والنجاح

