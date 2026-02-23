قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل : التوسع في تصنيع مكونات قطع غيار قطارات السكة الحديد
كيف برأ القرآن السيدة عائشة من الافتراء في حادثة الإفك؟.. دينا أبو الخير توضح
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
الأوكازيون الشتوي 2026.. إزاي تبلغ عن التخفيضات الوهمية؟
هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
محافظ البنك المركزي يلتقي وزير التعليم العالي لبحث التعاون المشترك
سقوط أمطار في المنوفية والدفع بسيارات لرفع تجمعات المياه.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء : مصر بقائمة أكبر أسواق الطاقة الشمسية في أفريقيا بإضافة 500 ميجاوات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "المجلس العالمي للطاقة الشمسية" بعنوان "آفاق سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في أفريقيا 2026 - 2029"، والذي أشار إلى موقع مصر المتقدم ضمن أكبر أسواق الطاقة الشمسية في أفريقيا؛ حيث حافظت على وجودها في مراكز الصدارة بإضافة 500 ميجاوات من القدرات الشمسية في عام 2025، وهو ما يؤكد استمرار دورها كأحد أهم المحركات الإقليمية لنمو الطاقة المتجددة. 

وأشار التقرير إلى أن مصر تُسجل خطوات نوعية في مجال الطاقة الشمسية المدمجة مع حلول التخزين؛ إذ تم البدء عام 2025 في تنفيذ أول مشروع هجين ضخم في مصر، بسعة 1.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية و100 ميجاوات / 200 ميجاوات-ساعة من أنظمة تخزين البطاريات، ويؤكد التقرير أن هذا المشروع يمثل تحولًا هيكليًّا في مزيج الطاقة المصري، من خلال دعم استقرار الشبكة وتعزيز مرونة الإمدادات، بما يجعل مصر أحد أوائل الدول الإفريقية التي تنتقل من الاعتماد على الطاقة الشمسية التقليدية إلى منظومات متقدمة من الطاقة الشمسية المدمجة مع حلول التخزين.

وأكد التقرير أن مصر بفضل قاعدة مشروعاتها الحالية وأُطرها التنظيمية، مؤهلة للاستفادة من الزخم القاري في الفترة (2026- 2029)، بما يدعم تعزيز دورها الإقليمي في قطاع الطاقة النظيفة ويضعها ضمن الدول القادرة على قيادة موجة التوسع المقبلة في الطاقة الشمسية على مستوى أفريقيا.

وأشار مركز المعلومات إلى أن التقرير أكد ما تشهده القارة الأفريقية من تطور متسارع في مسارها نحو تحول الطاقة، مدفوعًا بارتفاع الطلب على الكهرباء، وتسارع النمو الاقتصادي، وانخفاض تكاليف تقنيات الطاقة الشمسية والتخزين؛ فقد ارتفعت استثمارات الطاقة النظيفة في القارة من 17 مليار دولار عام 2019 إلى نحو 40 مليار دولار في عام 2024، في مؤشر واضح على الانتقال التدريجي من الوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة أكثر استدامة.

إلى جانب ذلك التزمت الحكومات الأفريقية بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الهدف القاري المتمثل في الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 300 جيجاوات بحلول عام 2030، وتبني مبادرات مثل "مهمة 300" التي تهدف إلى توصيل الكهرباء إلى 300 مليون شخص، حيث تحتل الطاقة الشمسية موقعًا محوريًا في هذا الاتجاه، وتُعد حلاً في توسيع الوصول إلى الطاقة، ومحركًا لتعزيز القدرة التنافسية والمرونة الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن الدول الإفريقية أضافت نحو 4.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 54% مقارنة بالعام السابق، وقد استحوذت 10 دول على قرابة 90% من هذه الإضافات، بقيادة "جنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر والجزائر"، مع توسع ملحوظ في أسواق أخرى، مثل: المغرب وزامبيا وتونس وبوتسوانا وغانا وتشاد.

وفي سياقٍ متصل، تشير بيانات الواردات المذكورة في التقرير إلى إضافات خلال عام بنحو 15 جيجاوات من الألواح الشمسية في القارة حتى منتصف عام 2025، وهو رقم يتجاوز احتياجات المشروعات الكبرى وحدها، مما يعكس توسعًا سريعًا في عمليات التركيبات التجارية والمنزلية والصناعية للطاقة الشمسية، وتؤكد هذه المؤشرات أن الطاقة الشمسية الموزعة باتت تمثل ما يقارب 44% من القدرات الجديدة، مع احتمال أن تكون النسبة الفعلية أعلى بسبب صعوبة تتبع هذا القطاع.

وعلى المستوى الإقليمي، قادت دول جنوب أفريقيا السوق بحصة تقارب 46% من إجمالي الإضافات في عام 2025، تلتها شمال أفريقيا بنحو 29% مدفوعة بمشروعات كبرى دخلت حيز التشغيل، أما غرب أفريقيا فشهدت طفرة بقيادة نيجيريا، بينما تباطأت شرق أفريقيا نسبيًّا مع تركّز النمو في الأنظمة اللامركزية بدل المشروعات الضخمة المرتبطة بالشبكة.

وتوقع التقرير في ختامه استمرار نمو الطاقة الشمية في أفريقيا خلال الفترة (2026- 2029). وفي حال توافر بيئة مستقرة وسياسات داعمة، يمكن أن تتجاوز الإضافات السنوية من الطاقة الشمسية نحو 15 جيجاوات بحلول عام 2029، بما يعزز دور الطاقة الشمسية والتخزين في دعم أمن الطاقة، وتوسيع الوصول للكهرباء، ودفع التحول الاقتصادي منخفض الكربون في أفريقيا.

مجلس الوزراء الطاقة الشمسية افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

حمزه عبد الكريم

بعد عودته للقاهرة.. بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء رحلته مع برشلونة

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

"آثار أسوان" توضح أهم الكنوز التي تم اكتشافها مؤخرا

صورة أرشيفية

أهم كنوز الكشف الأثري الجديد بأسوان.. فيديو

أحمد الخطيب

بعد نجاحه .. أحمد الخطيب يكشف كواليس وأسرار برنامجه "كلم ربنا"

بالصور

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد