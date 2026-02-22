مجلس الوزراء الأمني ​للاحتلال يجتمع اليوم لمناقشة التوترات المتصاعدة بين إيران وأمريكا



وسط التوترات المتصاعدة، تظهر تقارير تفيد بأن المجلس الوزاري الأمني ​الإسرائيلي سيعقد اجتماعاً بشأن إيران اليوم الأحد.

وتشير التقارير إلى أن المجلس الوزاري الأمني ​الإسرائيلي سيناقش الملف الإيراني.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة " كان" يوم السبت بأن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاً لبحث الوضع الإيراني.

جاء نبأ اجتماع المجلس الوزاري الأمني ​​بعد أيام من إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته لقيادة الجبهة الداخلية بالاستعداد لحرب محتملة مع إيران.

ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ، أصدر نتنياهو توجيهات إلى "مختلف وكالات الإنقاذ وقيادة الجبهة الداخلية للاستعداد للحرب".

وأضافت الصحيفة أنه "تم إعلان حالة تأهب قصوى في مختلف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".

ومن المثير للاهتمام أن مجلس الوزراء كان من المقرر أن يجتمع يوم الخميس، لكن الاجتماع تم تأجيله.