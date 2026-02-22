قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كافة الخيارات متاحة.. أستراليا ترد على رفع ترامب الرسوم الجمركية
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
من سكرتيرة إلى نجمة .. سمية درويش تكشف كواليس حياتها خارج الفن | فيديو

عبد الخالق صلاح

كشفت الفنانة سمية درويش عن كواليس تجربتها خارج الوسط الفني، مؤكدة أنها عملت لفترة كـ"سكرتيرة" قبل أن تعود للغناء.

وقالت خلال الجزء الثاني من حوارها في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "عدت للغناء لأنه شغلي رقم واحد ومصدر رزقي، ورقم اثنين لأنني لا أستطيع التخلي عن موهبتي وفطرتي. كنت أستطيع أن أغني ديني، لكن الغناء في الأفراح والحفلات هو ما يوفر لي رزقي".

وتحدثت سمية عن التحديات التي واجهتها خلال العمل في شركة غير فنية، معتبرة أن هذه التجربة علمتها الكثير عن الحياة وعن قيمة الاستحقاق والمجهود الشخصي.

وأضافت: "قبلت العمل سكرتيرة لأتعلم أن الحماية ليست بالحجاب أو المال، بل بالإصرار والعمل الجاد. رأيت كثيرًا من الأشخاص الأغنياء والناجحين، لكني تعلمت أن الاستقرار لا يأتي بالمال، بل بالسكينة والمحبة".

وأكدت سمية أن تجربتها في العمل العادي زادتها قوة وثقة بالنفس، قائلة: "اليوم أنا أرى نفسي لا أقل عن أي امرأة تحتاج إلى الاستقرار والسكينة في حياتها، وما أبحث عنه هو بيت هادئ، حياة مستقرة، وحب يقدرني، وليس المال فقط".

وأوضحت الفنانة أن العودة للغناء كانت طبيعية بعد تجربة الابتعاد، مشيرة إلى أن الغناء بالنسبة لها أكثر من مهنة، إنه وسيلتها لمواصلة رسالتها الفنية وإسعاد جمهورها، واصفة الفترة التي قضتها خارج الفن بأنها كانت بمثابة درس قيّم ساهم في صقل شخصيتها ومهاراتها الفنية.

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

الفقيد

على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان

مروان عطية

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

اسماء جلال ورامز جلال

بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

محافظ الغربية

محافظ الغربية يعقد لقاءات يومية مُنفردة مع القيادات التنفيذية.. مراجعة شاملة للملفات وحلول فورية |صور

محافظ الغربية

استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ الغربية يوجّه بفتح شارع منشية البكري

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يتفقد «تقسيم الجوهرة» للوقوف على ارتفاع منسوب المياه الجوفية

بالصور

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

