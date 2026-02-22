من سكرتيرة إلى نجمة .. سمية درويش تكشف كواليس حياتها خارج الفن | فيديو

كشفت الفنانة سمية درويش عن كواليس تجربتها خارج الوسط الفني، مؤكدة أنها عملت لفترة كـ"سكرتيرة" قبل أن تعود للغناء.

وقالت خلال الجزء الثاني من حوارها في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "عدت للغناء لأنه شغلي رقم واحد ومصدر رزقي، ورقم اثنين لأنني لا أستطيع التخلي عن موهبتي وفطرتي. كنت أستطيع أن أغني ديني، لكن الغناء في الأفراح والحفلات هو ما يوفر لي رزقي".

وتحدثت سمية عن التحديات التي واجهتها خلال العمل في شركة غير فنية، معتبرة أن هذه التجربة علمتها الكثير عن الحياة وعن قيمة الاستحقاق والمجهود الشخصي.

وأضافت: "قبلت العمل سكرتيرة لأتعلم أن الحماية ليست بالحجاب أو المال، بل بالإصرار والعمل الجاد. رأيت كثيرًا من الأشخاص الأغنياء والناجحين، لكني تعلمت أن الاستقرار لا يأتي بالمال، بل بالسكينة والمحبة".

وأكدت سمية أن تجربتها في العمل العادي زادتها قوة وثقة بالنفس، قائلة: "اليوم أنا أرى نفسي لا أقل عن أي امرأة تحتاج إلى الاستقرار والسكينة في حياتها، وما أبحث عنه هو بيت هادئ، حياة مستقرة، وحب يقدرني، وليس المال فقط".

وأوضحت الفنانة أن العودة للغناء كانت طبيعية بعد تجربة الابتعاد، مشيرة إلى أن الغناء بالنسبة لها أكثر من مهنة، إنه وسيلتها لمواصلة رسالتها الفنية وإسعاد جمهورها، واصفة الفترة التي قضتها خارج الفن بأنها كانت بمثابة درس قيّم ساهم في صقل شخصيتها ومهاراتها الفنية.