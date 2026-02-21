قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل
أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
يفصل بينهما خط .. قصة قريتين تفطران بموعدين مختلفين في رمضان
فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏
بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال
أحمد موسى: تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل عن الشرق الأوسط عكس خطة ترامب للسلام
تمويل حماس عبر جمعيات خيرية.. القضاء الفرنسي يحاكم 5 أشخاص
رحلات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية لمساندة الأحمر ضد سموحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معاه كل تفاصيل حياتي .. مطربة شعبية تكشف علاقتها بحسام حبيب

شرين عبدالوهاب وحسام حبيب
شرين عبدالوهاب وحسام حبيب
عبد الخالق صلاح

علقت الفنانة سمية درويش على ما تردد سابقًا بشأن علاقتها بالفنان حسام حبيب، مؤكدة أن علاقتهما كانت في إطار الصداقة القوية فقط، وأن التواصل بينهما انقطع بشكل طبيعي بعد زواجه من النجمة شيرين عبدالوهاب.

وأوضحت درويش خلال الجزء الثاني من حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن حسام كان صديقًا مقربًا للغاية، وكانت تستشيره في كثير من تفاصيل حياتها، مشيرة إلى أنه كان من أكثر الأشخاص فهمًا لطبيعتها وداعمًا لها نفسيًا، لكنها شددت على أن ما أثير حول طبيعة العلاقة لم يكن صحيحًا، مؤكدة أنها لم تنظر إليه يومًا إلا كصديق وأخ.

وأكدت درويش حبها وتقديرها الكبيرين لشيرين عبدالوهاب، قائلة إنها تتمنى لها الخير دائمًا، وتتمنى أن تراها في أفضل حال من أجل أولادها وجمهورها. 

وأضافت أن شيرين فنانة شديدة الحساسية، ووصفتها بأنها “كتلة إحساس”، معتبرة أن هذا العمق الشعوري هو سر تميزها الفني، لكنه في الوقت نفسه قد يكون سببًا في معاناتها النفسية.

وشددت على أنها لا تحمل أي ضغينة أو غيرة، قائلة إن غناءها لأغاني شيرين على المسرح أكبر دليل على صدق مشاعرها، موضحة أنها تغني أيضًا لعدد كبير من النجمات مثل آمال ماهر وأنغام وأصالة، لأن الفن في النهاية مساحة تقدير متبادل بين الأصوات المميزة.

كما أثنت على تجربة شيرين في غناء أعمال كبار الفنانين، مشيرة إلى أدائها لأغنيات ميادة الحناوي، مؤكدة أن الساحة الفنية تحتاج إلى دعم الأصوات الحساسة والصادقة لا إلى إثارة الخلافات.

واختتمت درويش حديثها برسالة واضحة، طالبت فيها بإنهاء الجدل، مؤكدة أنها لم تدخل في صراعات مع أحد، ولم تُحارب كما أشيع، وأن تركيزها الأساسي ينصب على فنها ورسالتها، متمنية الخير لكل زملائها في الوسط الفني.

شيرين عبد الوهاب حسام حبيب سمية درويش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

الزبادي

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أضرار الزبادي..تفاصيل

ترشيحاتنا

إتحاد جدة

الدوري السعودي .. إتحاد جدة يدرك التعادل أمام الهلال في الشوط الثاني

نيكو أوريلي

صناعة مرموش.. مانشستر سيتي يفتتح التسجيل في مرمى نيو كاسل بالدوري الإنجليزي

باسم مرسى

إبراهيم نور الدين : باسم مرسى أكتر لاعب كان بيمثل عليا

بالصور

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

مفاجاة.. السيارات الهجينة تستهلك وقودًا أعلى من التقليدية

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد