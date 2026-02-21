معاه كل تفاصيل حياتي .. مطربة شعبية تكشف علاقتها بحسام حبيب

علقت الفنانة سمية درويش على ما تردد سابقًا بشأن علاقتها بالفنان حسام حبيب، مؤكدة أن علاقتهما كانت في إطار الصداقة القوية فقط، وأن التواصل بينهما انقطع بشكل طبيعي بعد زواجه من النجمة شيرين عبدالوهاب.

وأوضحت درويش خلال الجزء الثاني من حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن حسام كان صديقًا مقربًا للغاية، وكانت تستشيره في كثير من تفاصيل حياتها، مشيرة إلى أنه كان من أكثر الأشخاص فهمًا لطبيعتها وداعمًا لها نفسيًا، لكنها شددت على أن ما أثير حول طبيعة العلاقة لم يكن صحيحًا، مؤكدة أنها لم تنظر إليه يومًا إلا كصديق وأخ.

وأكدت درويش حبها وتقديرها الكبيرين لشيرين عبدالوهاب، قائلة إنها تتمنى لها الخير دائمًا، وتتمنى أن تراها في أفضل حال من أجل أولادها وجمهورها.

وأضافت أن شيرين فنانة شديدة الحساسية، ووصفتها بأنها “كتلة إحساس”، معتبرة أن هذا العمق الشعوري هو سر تميزها الفني، لكنه في الوقت نفسه قد يكون سببًا في معاناتها النفسية.

وشددت على أنها لا تحمل أي ضغينة أو غيرة، قائلة إن غناءها لأغاني شيرين على المسرح أكبر دليل على صدق مشاعرها، موضحة أنها تغني أيضًا لعدد كبير من النجمات مثل آمال ماهر وأنغام وأصالة، لأن الفن في النهاية مساحة تقدير متبادل بين الأصوات المميزة.

كما أثنت على تجربة شيرين في غناء أعمال كبار الفنانين، مشيرة إلى أدائها لأغنيات ميادة الحناوي، مؤكدة أن الساحة الفنية تحتاج إلى دعم الأصوات الحساسة والصادقة لا إلى إثارة الخلافات.

واختتمت درويش حديثها برسالة واضحة، طالبت فيها بإنهاء الجدل، مؤكدة أنها لم تدخل في صراعات مع أحد، ولم تُحارب كما أشيع، وأن تركيزها الأساسي ينصب على فنها ورسالتها، متمنية الخير لكل زملائها في الوسط الفني.