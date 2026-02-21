الضرائب تخفض ندواتها التثقيفية لـ 20 لقاء أسبوعيا .. تفاصيل

خفضت مصلحة الضرائب المصرية من عدد الندوات التثقيفية التي تنظمها بشكل دوري لدعم عمليات التثقيف الضريبي بمقدار 5 ندوات علي مدار الأسبوع الجاري نظراً لمواعيد العمل في شهر رمضان المعظم.

وبحسب جدول مواعيد الندوات التثيقيفية التي تستهدف المصلحة برئاسة رشا عبد العال من 15 لتصل إلي 10 ندوات بواقع ندوتين اثنتين يوميًا على مدار 5 أيام تبدأ من غدا الأحد حتي الخميس المقبل .

حددت مصلحة الضرائب أرقام الندوات التثقيفية بغرض دعم المجتمع الضريبي والمخاطبين بأداء الضريبة من 2783 حتي 2792 علي مدار الأسبوع الجاري.

وقالت مصلحة الضرائب إنه من المقرر تم تخفيض الندوات المستهدفة من 30 ساعة أسبوعية لتصل إلي 20 ساعة فقط بإجمالي ساعتين للمحاضرة الواحدة بحيث يتم تنظيم ندوتين اثنتين يوميًأ ولمدة 5 أيام من الأسبوع الجاري.

جدول مواعيد المحاضرة

تركز المحاضرات التي تستهدفها مصلحة الضرائب المصرية على أكثر من 5 ملفات استراتيجية أبرزها " الفاتورة والإيصال الإلكتروني، احتساب ضرائب المرتبات والأجور PayRoll، حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية المقدمة للممولين، ربط الفاتورة الإلكترونية مع منظومة نافذة التابعة لمصلحة الجمارك المصرية.

ويحاضر في المحاضرات نخبة من قيادات المصلحة علي مستوى المأموريات والإدارات المتخصصة أبرزها إدارات" التطوير ومتابعة البرامج، البحوث الضريبية، مركز أول كبار الممولين، وحدة التجارة الإلكترونية، الإرشاد الضريبي، التفتيش على المصالح الحكومية، الدعم الداخلي للتعاملات الإلكترونية".

موضوعات المحاضرات

تتضمن أبرز المحاضرات التي تحمل أرقام من 2783 حتي 2792 خلال المدة المذكورة حيث تتضمن الندوات وورش التدريب بعناوين وموضوعات: