الضرائب تصدر تعليمات بشأن رد الضريبة على القيمة المضافة.. تفاصيل

ناشدت مصلحة الضرائب الممولين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة المقدمين على طلبات رد الضريبة؛ بضرورة مراعاة عدم إدراجها ضمن تكاليف النشاط نظرًا لتضمين خفض الضريبة على الدخل كجزء من الإيراد المحقق للمنشأة.

جاء تلك التعليمات التي اصدرتها المصلحة في اطار حملات التوعية التي تقوم بها مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال لتعزيز التثقيف الضريبي.

قالت المصلحة في منشور صادر عنها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"؛ أنه في حال ادارج الشركة للضريبة علي القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة فإنه سيتم رفض الطلب المقدم من الممول نظرًا لزيادة تكلفة الحصول علي الإيراد بتلك الضريبة.

أضافت أنه تم الاستفادة من خفض الضريبة علي القيمة المضافة وذلك علي عمليات التخفيض التي شملتها ضريبة الدخل ضمن الإقرار السنوي الخاص بالمنشأة.

أوضحت مصلحة الضرائب أنه في حالة الاستفسار أو التعرف على الاسئلة والاجوبة الخاصة بعمليات واجراءات رد الضريبة علي القيمة المضافة يمكن الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بالمصلحة وعنوانه

https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-rd-aldrybt