بسبب تنفيذ حكم قضائى.. مصرع محامية وإصابة زوجها في الدقهلية

لقيت محامية مصرعها إثر إصابتها بارتحاج ونزيف، كما أُصيب زوجها بإصابات بالغة نُقل على إثرها إلى العناية المركزة في حالة حرجة، وذلك عقب تعرضهما لواقعة اعتداء بسبب خلافات عائلية ونزاع على تنفيذ حكم قضائى بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية حيق تم القاءهما من علو

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة. النجدة اثر. قيام أشخاص بالاعتداء على محامية وزوجها المحامى خلال تنفيذ حكم قضائي، حيث تعدى الصادر ضدهم الحكم عليهما وألقو بهما من أعلى مبنى سكتى يقيمون به .

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف والفحص، تبين مصرع. رشا فرحات محامية متأثرة بإصابتها، فيما جرى نقل زوجها ويدعى محمد. عبد العزيز إلى مستشفى نبروه لتلقي العلاج اللازم، ووُضِعه بالعناية المركزة نظرا لأن حالته خطيرة

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

