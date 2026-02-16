إحالة أوراق زوجة وعشيقها بالدقهلية إلى مفتى الجمهورية

أصدرت محكمة استئناف المنصورة، بمحافظة الدقهلية حكمها إحالة أوراق سيدة وعشيقها إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما؛ لاتهامهما بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، داخل قرية أبو نور الدين، التابعة لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية.

صدر القرار برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الله مطاوع، والسيد عبده منصور، ومحمد أحمد عبد الدايم، وبسكرتارية محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، وذلك في القضية رقم 7408 لسنة 2024 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 2812 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة.

حيث احال المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية زوجة المجني عليه وعشيقها إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بإنهاء حياته عمدًا.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على ارتكاب الجريمة، وأعدّا لذلك سلاحًا أبيض «سكين» وأداتين «فأس وحجر»، وكمنا للمجني عليه في مكان تواجده، وما إن ظفرا به حتى تعديا عليه، حيث سدد المتهم الثاني ضربة بالحجر في الرأس، ثم عاجلته المتهمة الأولى بعدة طعنات بالظهر، قبل أن ينهالا عليه ضربًا بأداة فأس؛ ما أسفر عن إصابته إصابات بالغة أودت بحياته.