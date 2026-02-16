أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2026

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على شراء سيارة جديدة، ويضم السوق المصري باقة كبيرة من الإصدارات التي تنتمي للفئة الاقتصادية، والتي تتنوع بحسب التصميمات الداخلية والخارجية، إلى جانب التنوع الفني.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مجموعة من أرخص 5 سيارات في السوق المصري لموديلات 2026.

إم جي 5

تعتمد إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، ينما تستغرق مدة زمنية قدرها 12.5 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، وتقدم بسعر يبدأ من 799,990 جنيها و 899,990 جنيها.

شيري أريزو 5

تضم السيارة شيري أريزو 5 محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طرازCVT، أو مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 665,000 جنيه و 740,000 جنيه.

شانجان ايدا

زودت السيارة بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 109 أحصنة، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، وتقنية الجر الأمامي، ويتراوح سعر السيارة بين 750,000 و 800,000 جنيه.

نيسان سنترا

تعتمد نيسان سنترا على محرك بسعة 1600 سي سي مكون من 4 أسطوانات، قادر على توليد قوة 118 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 154 نيوتن/ متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT ينقل القوة إلى العجلات الأمامية، وتستغرق السيارة حوالي 10.9 ثانية للتسارع من الثبات إلى 100 كم/س، وبسعر يبلغ 899,000 جنيه.

جاك S2

زودت السيارة جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانا، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.8 ثانية، وبسعر 709,900 جنيه.