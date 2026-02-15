مستوحاة من ديفيندر.. إينيوس جرينادير وحش جديد للطرق الوعرة| صور

تواصل شركة تعديل السيارات البريطانية Chelsea Truck Company، من تألقها في هذا المجال، بعد أن وضعت لسماتها المميزة لسيارة إينيوس جرينادير، والتي ظهرت بتعديل ساحر جلها نسخة مستوحاة من أيقونة لاند روفر ديفيندر، وذلك ضمن برنامج Heritage Remastered.

تبدو سيارة إينيوس جرينادير صورة قريبة من طراز Land Rover Defender Heritage Edition 2015، بينما ارتكزت على جنوط رياضية 20 بوصة ذات نقوش بارزة وغائرة، وأقواس بارزة قليلاً أعلى منطقة العجلات.

إينيوس جرينادير

وتأتي السيارة بمكان مخصص للاطار البديل، مع درج للاستخدام، ومصابيح خلفية دائرية، ومقدمة تتسم بالصرامة، تتميز بمنظومة الإضاءة والشبكة المتعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب صادم أمامي بارز، ودعامات أعلى غطاء المحرك.

إينيوس جرينادير

وجاءت مقصورة السيارة بلمسات أنيقة تتضمن المقاعد والتجاليد، حيث دعمت بجلد فاخر يتخذ الطابع المثقوب، وغلاف لناقل الحركة، بالإضافة إلى مقبض يد مغلف وكذلك للفرامل، إلى جانب لمسات من الجلد ناحية الأبواب.

إينيوس جرينادير

منظومة ميكانيكية تعتمد على محرك 3.0 لتر

تحافظ جرينادير على مواصفاتها الفنية الأساسية دون أي تغييرات، حيث تعتمد على محركات سداسية الأسطوانات سعة 3.0 لتر من تطوير BMW، مع محرك البنزين B58 الذي يولد قوة تبلغ 282 حصاناً مع عزم دوران يصل إلى 450 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

إينيوس جرينادير

ويعتمد التكوين الفني للسيارة على فلسفة تقليدية في مركبات الدفع الرباعي، مع تركيز على الاعتمادية وتوزيع القوة بشكل مستمر بين المحاور، ويساهم ناقل الحركة ثماني السرعات في تقديم انتقالات سلسة وتحكم أفضل في العزم، بينما يوفر نظام الدفع الرباعي الدائم ثباتاً أكبر في ظروف القيادة المختلفة، خاصة على الأسطح منخفضة التماسك.

إينيوس جرينادير

سعر سيارة إينيوس جرينادير المعدلة

عرضت النسخة المعدلة من جرينادير بسعر يبلغ 79,999 جنيهاً إسترلينياً.