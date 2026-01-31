قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

نيسان تقدم NX8 الكهربائية الجديدة .. صور

نيسان NX8
نيسان NX8
صبري طلبه

واصلت نيسان اليابانية خطواتها لتعزيز وجودها داخل السوق الصيني، مع خروج طراز NX8 الكهربائي الجديد من خطوط الإنتاج في مصنع دونغ فينغ نيسان بمدينة جوانغجو.

يمثل طراز NX8 إضافة لتشكيلة نيسان، حيث يجمع بين الطابع العصري لفئة الكروس أوفر والاعتماد على حلول دفع كهربائية متقدمة، وحرصت الشركة على تطوير السيارة مع انطلاقة في السوق الصيني.

نيسان NX8

نيسان NX8 ومنظومة الحركة والأداء

تتوفر نيسان NX8 بنظامي دفع مختلفين، الأول يعتمد على تقنية EREV، التي تجمع بين محرك احتراق داخلي توربيني بسعة 1.5 لتر يولد قوة 109 كيلوواط، مع منظومة كهربائية مدعومة بثلاث سعات مختلفة للبطارية، وتعمل هذه المنظومة مع محرك كهربائي بقوة 195 كيلوواط لتدوير العجلات الخلفية.

وتقدم نيسان NX8 بنسخة كهربائية خالصة تعتمد على محركات كهربائية بقوة 288 حصانًا ما يعادل 215 كيلووات، أو 335 حصانًا، مع مدى سير يتراوح بين 565 و650 كيلومترًا للشحنة الواحدة، وبطارية سعة 73 و81 كيلووات.

أبعاد وتصميم نيسان NX8

تتمتع NX8 بأبعاد خارجية بنسبة طول يقترب من 4.9 متر، وتعتمد السيارة على لغة تصميم V-motion المعروفة من نيسان، مع مقدمة انسيابية ومدببة، وشريط إضاءة LED أمامي ممتد، كما تظهر اللمسات الحديثة في الجنوط الرياضية ومقابض الأبواب المخفية، إلى جانب المرايا الجانبية المزودة بإشارات ضوئية.

نيسان NX8

مقصورة نيسان NX8

تم تجهيز نيسان NX8 بمجموعة من التقنيات الحديثة التي تعزز تجربة القيادة، أبرزها شاشة عرض على الزجاج الأمامي توفر معلومات القيادة مباشرة أمام السائق، كما تضم السيارة عجلة قيادة ثنائية الأذرع تدعم التحكم بالأوامر الصوتية، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي وإضاءة داخلية تضيف أجواء مريحة للمقصورة.

وحرصت نيسان على تزويد NX8 بحزمة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، تشمل أنظمة رصد النقاط العمياء، التحذير من مغادرة المسار، إضافة إلى مجموعة من الوسائد الهوائية، بالاضافة إلى كاميرا للمتابعة، مجموعة من مستشعرات الحركة الأمامية والخلفية.

دونغ فينغ نيسان سيارات نيسان نيسان الصين سيارات نيسان الجديدة أحدث سيارات نيسان نيسان NX8 سيارة نيسان NX8

