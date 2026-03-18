الاتحاد السنغالي في بيان رسمي: قرار غير عادل وغير مسبوق ويُسيء لـ سُمعة كرة القدم الإفريقية

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أنه تلقى اليوم إخطارًا بالقرار الصادر في 17 مارس 2026 عن لجنة الاستئناف التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك في إطار القضية رقم DC23316

وتأتي هذه الإجراءات عقب الشكوى المقدمة خلال المباراة رقم 52 من كأس الأمم الإفريقية 2025 (TotalEnergies) التي أُقيمت في المغرب، وجمعت بين منتخب السنغال ومنتخب المغرب

وبموجب هذا القرار، اعتبرت لجنة الاستئناف أن الطعن المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مقبول وتم قبوله رسميًا. ونتيجة لذلك، ألغت اللجنة القرار الذي كانت قد أصدرته اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بحجة أن حق الطرف المستأنِف في الاستماع إليه لم يُحترم خلال إجراءات المرحلة الأولى

كما رأت لجنة الاستئناف أن سلوك منتخب السنغال يندرج ضمن المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية

وبناءً على ذلك، أعلنت الكاف أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم خالف المادة 82، وقررت احتساب خسارة المباراة على السنغال إداريًا بنتيجة 3–0 لصالح الاتحاد المغربي، تطبيقًا للمادة 84

وأدان الاتحاد السنغالي لكرة القدم هذا القرار، واعتبره قرارًا غير عادل وغير مسبوق وغير مقبول، مؤكدًا أنه يسيء إلى سمعة كرة القدم الإفريقية

وللدفاع عن حقوقه ومصالح كرة القدم السنغالية، سيباشر الاتحاد في أقرب وقت ممكن إجراءات استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان

كما جدد الاتحاد السنغالي لكرة القدم التزامه الثابت بقيم النزاهة والعدالة الرياضية، مؤكّدًا أنه سيبقي الجمهور على اطلاع بجميع التطورات المتعلقة بهذه القضية.