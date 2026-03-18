قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لعلها ليلة القدر.. 23 عملا طيبا تغتنم بها آخر الليالي الوترية 29 رمضان
عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس
اغتيـ.ـال علي لاريجاني يُشعل المنطقة .. تصعيد وشيك ومخاوف من حرب إقليمية شاملة
خبير لوائح رياضية : سيتم قبول استئناف السنغال .. في هذه الحالة
استنوا أول حفلة ليّا .. «مسلم» يُنهي أزمته مع نقابة المهن الموسيقية
تصعيد إيراني يُهدّد المنطقة.. مقذوف يسقط بجوار قيادة أستراليا العسكرية في الإمارات
يا فرحة ما تمت .. إعلامي يُعلّق عن تجريد السنغال من كأس الأمم الإفريقية | فيديو
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدراً أمراً بإخلاء مبنى في حي الباشورة بوسط بيروت
الاتحاد السنغالي في بيان رسمي: قرار غير عادل وغير مسبوق ويُسيء لـ سُمعة كرة القدم الإفريقية
خالد طلعت يتوقع حكمًا نهائيًا لصالح السنغال في المحكمة الرياضية
احتفالات عارمة في شوارع الرباط بعد منح لقب كأس أمم أفريقيا 2025 للمغرب | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الاتحاد السنغالي في بيان رسمي: قرار غير عادل وغير مسبوق ويُسيء لـ سُمعة كرة القدم الإفريقية

منتخب السنغال
محمد سمير

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أنه تلقى اليوم إخطارًا بالقرار الصادر في 17 مارس 2026 عن لجنة الاستئناف التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك في إطار القضية رقم DC23316

وتأتي هذه الإجراءات عقب الشكوى المقدمة خلال المباراة رقم 52 من كأس الأمم الإفريقية 2025 (TotalEnergies) التي أُقيمت في المغرب، وجمعت بين منتخب السنغال ومنتخب المغرب

وبموجب هذا القرار، اعتبرت لجنة الاستئناف أن الطعن المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مقبول وتم قبوله رسميًا. ونتيجة لذلك، ألغت اللجنة القرار الذي كانت قد أصدرته اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بحجة أن حق الطرف المستأنِف في الاستماع إليه لم يُحترم خلال إجراءات المرحلة الأولى

كما رأت لجنة الاستئناف أن سلوك منتخب السنغال يندرج ضمن المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية

وبناءً على ذلك، أعلنت الكاف أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم خالف المادة 82، وقررت احتساب خسارة المباراة على السنغال إداريًا بنتيجة 3–0 لصالح الاتحاد المغربي، تطبيقًا للمادة 84

وأدان الاتحاد السنغالي لكرة القدم هذا القرار، واعتبره قرارًا غير عادل وغير مسبوق وغير مقبول، مؤكدًا أنه يسيء إلى سمعة كرة القدم الإفريقية

وللدفاع عن حقوقه ومصالح كرة القدم السنغالية، سيباشر الاتحاد في أقرب وقت ممكن إجراءات استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان

كما جدد الاتحاد السنغالي لكرة القدم التزامه الثابت بقيم النزاهة والعدالة الرياضية، مؤكّدًا أنه سيبقي الجمهور على اطلاع بجميع التطورات المتعلقة بهذه القضية.

الاتحاد السنغالي بيان رسمي كرة القدم الإفريقية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منتخب السنغال المغرب

mكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
