ناقد رياضي: لا بديل أمام السنغال سوى المحكمة الرياضية لاسترداد حقها

علق الناقد الرياضي ابو المعاطي زكى، على قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بسحب لقب أمم أفريقيا 2025 من السنغال ومنح اللقب لمنتخب المغرب، كعقاب للسنغاليين على انسحابهم في المباراة النهائية قبل عودتهم إلى أرض الملعب واستئناف اللقاء وحسمه لصالحهم بهدف دون مقابل.

وكتب ابو المعاطي في تغريدة له عبر حسابه علي إكس "ليس امام ‎السنغال الآن إلا اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية لمواجهة فساد ‎كاف غير المسبوق عالميا، واتمنى عودة الحق الي أصحابه وعدم فوز ‎المغرب بلقب افريقى يُسيء له ولتاريخه في عالم كرة القدم.

وأضاف" دعمنا اسود الاطلسى وهم يبدعون في كاس العالم.. وفرحنا بانتصاراتهم وصعودهم للمربع الذهبى ..ولكننا لا يمكن أبدًا أن ندعم فوزهم الباطل والفساد بعد ما خسروا فى الملعب.

فيما قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماد خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة (3-0) لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال الكاف في بيان رسمي: في ما يتعلق بالطعن المقدم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحكام التالية:

إعلان خسارة السنغال 3-0 أمام المغرب

اعتماد نتيجة المباراة: قبول الاحتجاج المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF). وتطبيقًا لأحكام المادة (84) من لوائح البطولة، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة، واعتماد فوز المنتخب المغربي (FRMF) بنتيجة (3 - 0).