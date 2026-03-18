خيبة أمل.. أول رد فعل من ساديو ماني بعد قرار «الكاف» سحب اللقب من السنغال

علق اللاعب السنغالي ساديو ماني، على قرار الإتحاد الافريقي بسحب اللقب من منتخب بلاده، واعتباره مهزومًا بنتيجة 0 - 3 لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وكتب النجم السنغالي ساديو ماني على حسابه الرسمي في انستجرام: “ما حصل تجاوز كل الحدود، هذه ليست كرة القدم التي نكافح من أجلها، وليست إفريقيا التي نؤمن بها”.

وتابع: “هناك مستوى كبير من الفساد في لعبتنا، وهذا يقتل شغف ملايين الجماهير في القارة”.

وأضاف: “اللاعبون يقدمون كل ما لديهم على أرض الملعب، لكن القرارات خارج الملعب هي التي تحدد النتائج والبطولات”.

واختتم: “أشعر بخيبة أمل كبيرة، ليس فقط للسنغال، بل لكرة القدم الإفريقية كلها ، نحن نستحق الأفضل، والجماهير تستحق العدالة، الشفافية، والاحترام”.