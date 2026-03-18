تحقيق قانوني ضد مُروّجي الشائعات .. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء قسم شرطة بالشرقية

نفى مصدر أمني، جملةً وتفصيلًا، صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد أقسام الشرطة بالشرقية اعتراضًا على تعرضهم للتعذيب، ونشر صور مفبركة للإيحاء بتزايد أعداد النزلاء بالقسم وتردي أوضاعهم المعيشية.

وأكد المصدر أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتأتي في إطار دأب جماعة الإخوان الإرهابية على اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات، في محاولة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يدركه الرأي العام.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجي تلك المزاعم.





