ثابت بدون تغيير| تفاصيل العملات العربية مساء اليوم.. الريال السعودي والدينار الكويتي في السوق الرسمية

استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه في ختام تعاملات مساء اليوم السبت 2-5-2026 على مستوي السوق الرسمية.

سعر العملات العربية

وبلغ سعر العملات العربية في مواجهة الجنيه وذلك منذ آخر تعاملات في البنوك يوم الخميس الماضي وحتي اليوم.

سعر الريال

بلغ سعر الريال السعودي 14.27 جنيهًا للشراء و 14.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 174.54 جنيهَا للشراء و 175.05 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.57 جنيهًا للشراء و 14.61 جنيهًا للبيع

سعر الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني 141.74 جنيها للشراء و 142.22 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني نحو 139.07 جنيهًا للشراء و 139.45 جنيهًا للبيع.

الريال القطري

وصل سعر الريال القطري 14.68 جنيها للشراء و 14.72 جنيهًا للبيع .

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني 75.42 جنيهًا للشراء و 75.83 جنيهًأ للبيع.