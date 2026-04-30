الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم .. كم وصل سعر الدولار؟

يستعرض موقع صدى البلد، أسعار العملات اليوم الخميس 30 أبريل في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري وكذلك سعر الدولار الآن بعد تغيير سعره . 



 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

52.97 جنيه للشراء.
53 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

52.97 جنيه للشراء.
53 جنيها للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

52.97 جنيه للشراء.
53 جنيها للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

52.97 جنيه للشراء.
53 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

52.97 جنيه للشراء.
53 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

14.12 جنيه للشراء.
14.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

14.26 جنيه للشراء.
14.36 جنيه  للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

14.28 جنيه للشراء.
14.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

14.26  جنيه للشراء.
14.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

14.28 جنيه للشراء.
14.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

13.77 جنيه  للشراء.
14.15 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

14.08 جنيه  للشراء.
14.14 جنيه  للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

14.26 جنية للشراء
14.35 جنية للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك 

وسجل بنك الشركة المصرفية (SAIB) أعلى سعر للشراء عند 172.86 جنيهًا، و173.24 جنيهًا للبيع، كما سجل بنك HSBC سعر 172.81 جنيهًا للشراء و173.08 جنيهًا للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي (AIB)، استقر السعر عند 172.29 جنيهًا للشراء و172.61 جنيهًا للبيع دون تغيير، فيما تراجع الدولار في بنك قناة السويس ليسجل 170.92 جنيهًا للشراء و172.91 جنيهًا للبيع.

كما انخفض السعر في بنك كريدي أجريكول إلى 170.68 جنيهًا للشراء و172.65 جنيهًا للبيع، وسجل البنك العربي الأفريقي الدولي 170.13 جنيهًا للشراء و173.88 جنيهًا للبيع.

وفي البنوك الحكومية، استقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر عند 169.83 جنيهًا للشراء و173.09 جنيهًا للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي (CIB) 169.60 جنيهًا للشراء و173.13 جنيهًا للبيع، مع تراجع طفيف في سعر البيع.

وسجل بنك بيت التمويل الكويتي 168.41 جنيهًا للشراء و175.73 جنيهًا للبيع، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة، فيما بلغ السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 168.25 جنيهًا للشراء و173.08 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 

بنك تنمية الصادرات (EBank)

سجل 14.43 جنيهًا للشراء

و14.46 جنيهًا للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)

بلغ 14.43 جنيهًا للشراء

و14.46 جنيهًا للبيع

بنك HSBC

سجل 14.43 جنيهًا للشراء

و14.46 جنيهًا للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ 14.42 جنيهًا للشراء

و14.46 جنيهًا للبيع

بنك الإسكندرية

سجل 14.41 جنيهًا للشراء

و14.45 جنيهًا للبيع

البنك الأهلي الكويتي

بلغ 14.41 جنيهًا للشراء

و14.46 جنيهًا للبيع

بنك فيصل الإسلامي

سجل 14.41 جنيهًا للشراء

و14.45 جنيهًا للبيع

البنك الأهلي المصري

بلغ 14.41 جنيهًا للشراء

و14.45 جنيهًا للبيع

بنك نكست

سجل 14.41 جنيهًا للشراء

و14.45 جنيهًا للبيع

بنك مصر

بلغ 14.41 جنيهًا للشراء

و14.45 جنيهًا للبيع

البنك المصري الخليجي

سجل 14.41 جنيهًا للشراء

و14.45 جنيهًا للبيع

بنك البركة

بلغ 14.40 جنيهًا للشراء

و14.44 جنيهًا للبيع

بنك قناة السويس

سجل 14.39 جنيهًا للشراء

و14.44 جنيهًا للبيع

بنك التعمير والإسكان

بلغ 14.39 جنيهًا للشراء

و14.43 جنيهًا للبيع

ميد بنك

سجل 14.38 جنيهًا للشراء

و14.47 جنيهًا للبيع

بنك أبوظبي الأول مصر

بلغ 14.38 جنيهًا للشراء

و14.42 جنيهًا للبيع

الإمارات دبي الوطني

سجل 14.37 جنيهًا للشراء

و14.43 جنيهًا للبيع

بنك التنمية الصناعية

بلغ 14.36 جنيهًا للشراء

و14.48 جنيهًا للبيع

المصرف العربي الدولي (AIB)

سجل 14.36 جنيهًا للشراء

و14.40 جنيهًا للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ 14.35 جنيهًا للشراء

و14.45 جنيهًا للبيع

بنك أبوظبي التجاري

سجل 14.33 جنيهًا للشراء

و14.45 جنيهًا للبيع

بنك كريدي أجريكول

بلغ 14.32 جنيهًا للشراء

و14.42 جنيهًا للبيع

بنك الكويت الوطني

سجل 14.27 جنيهًا للشراء

و14.59 جنيهًا للبيع

