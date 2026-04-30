34 قرشًا صعودًا.. الدولار يسجل 53.11 جنيه بالبنك المركزي و53.15 بأعلى البنوك الخميس

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ارتفاعًا رسميًا خلال تعاملات الخميس، ليسجل في البنك المركزي المصري نحو 52.97 جنيه للشراء و53.11 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 52.77 جنيه للبيع في مستهل الأسبوع الجاري، بزيادة بلغت 34 قرشًا.

وسجل متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية المصرية نحو 53 جنيهًا، وسط تحركات ملحوظة في عدد من البنوك العاملة بالسوق، حيث تراوح أعلى سعر للشراء عند 53.05 جنيه، بينما بلغ أقل سعر للبيع نحو 52.88 جنيه.

وجاءت أسعار الدولار في البنوك كالتالي:



• البنك المركزي المصري:

52.97 جنيه للشراء

53.11 جنيه للبيع

• البنك الأهلي الكويتي:

53.05 جنيه للشراء

53.15 جنيه للبيع

• بنك أبوظبي الإسلامي:

53.05 جنيه للشراء

53.15 جنيه للبيع

• بنك قناة السويس:

53.00 جنيه للشراء

53.10 جنيه للبيع

• البنك التجاري الدولي CIB:

53.00 جنيه للشراء

53.10 جنيه للبيع

• بنك HSBC:

53.00 جنيه للشراء

53.10 جنيه للبيع

• البنك الأهلي المصري:

52.97 جنيه للشراء

53.07 جنيه للبيع

• بنك مصر:

52.97 جنيه للشراء

53.07 جنيه للبيع

• بنك فيصل الإسلامي:

52.97 جنيه للشراء

53.07 جنيه للبيع

• المصرف المتحد:

52.97 جنيه للشراء

53.07 جنيه للبيع

• بنك نكست:

52.97 جنيه للشراء

53.07 جنيه للبيع

• بنك البركة:

52.95 جنيه للشراء

53.05 جنيه للبيع

• بنك أبوظبي التجاري:

52.95 جنيه للشراء

53.05 جنيه للبيع

• بنك الكويت الوطني:

52.93 جنيه للشراء

53.03 جنيه للبيع

• بنك أبوظبي الأول:

52.90 جنيه للشراء

53.00 جنيه للبيع

• بنك الإمارات دبي الوطني:

52.87 جنيه للشراء

52.97 جنيه للبيع

• ميد بنك:

52.86 جنيه للشراء

52.96 جنيه للبيع

• بنك تنمية الصادرات:

52.82 جنيه للشراء

52.92 جنيه للبيع

• بنك المصرف العربي:

52.78 جنيه للشراء

52.88 جنيه للبيع

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار اليوم نحو 53.05 جنيه، بينما جاء أقل سعر للبيع عند 52.88 جنيه، ما يعكس استمرار التحركات السعرية للعملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي المصري.