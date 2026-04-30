ثروت الزيني: مصر تمتلك فائضًا 20% من الدواجن وتستهدف التوسع بالتصدير | فيديو
خارجية الاحتلال : 175 ناشطًا من الأسطول المتجه لغزة في طريقهم إلى إسرائيل سلميًا
معروض على البرلمان .. قواعد جديدة لزيادة المعاشات وامتيازات إضافية للمُستفيدين
خبيرة تربوية: الاحتواء بديل التسلط في تربية المراهقين
منال عوض تهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بعيد العمال: «عمال مصر رمز الكفاح وبناة التنمية»
عودة الأجواء الحارة.. تنبيه من الأرصاد حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم
بداخله 8 أشخاص .. انهيار كتلة صخرية في منجم فحم بمنطقة ماغادان الروسية
شروط جديدة للمعاش المبكر .. مشروع قانون أمام البرلمان
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تعتمد مشروع قانون الأسرة وصندوق دعمها تمهيدا لإحالتهما للبرلمان
الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة مع ساعات النهار وتحذيرات من الشبورة على الطرق
إيران .. اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة في منطقة دامن
بدء امتحانات شهر ابريل 2026 .. والمدارس تحذر: لا إعادة للطلاب المتغيبين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

34 قرشًا صعودًا.. الدولار يسجل 53.11 جنيه بالبنك المركزي و53.15 بأعلى البنوك الخميس

ولاء عبد الكريم

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ارتفاعًا رسميًا خلال تعاملات الخميس، ليسجل في البنك المركزي المصري نحو 52.97 جنيه للشراء و53.11 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 52.77 جنيه للبيع في مستهل الأسبوع الجاري، بزيادة بلغت 34 قرشًا.
وسجل متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية المصرية نحو 53 جنيهًا، وسط تحركات ملحوظة في عدد من البنوك العاملة بالسوق، حيث تراوح أعلى سعر للشراء عند 53.05 جنيه، بينما بلغ أقل سعر للبيع نحو 52.88 جنيه.

وجاءت أسعار الدولار في البنوك كالتالي:
 

• البنك المركزي المصري:
52.97 جنيه للشراء
53.11 جنيه للبيع
• البنك الأهلي الكويتي:
53.05 جنيه للشراء
53.15 جنيه للبيع
• بنك أبوظبي الإسلامي:
53.05 جنيه للشراء
53.15 جنيه للبيع
• بنك قناة السويس:
53.00 جنيه للشراء
53.10 جنيه للبيع
• البنك التجاري الدولي CIB:
53.00 جنيه للشراء
53.10 جنيه للبيع
• بنك HSBC:
53.00 جنيه للشراء
53.10 جنيه للبيع
• البنك الأهلي المصري:
52.97 جنيه للشراء
53.07 جنيه للبيع
• بنك مصر:
52.97 جنيه للشراء
53.07 جنيه للبيع
• بنك فيصل الإسلامي:
52.97 جنيه للشراء
53.07 جنيه للبيع
• المصرف المتحد:
52.97 جنيه للشراء
53.07 جنيه للبيع
• بنك نكست:
52.97 جنيه للشراء
53.07 جنيه للبيع
• بنك البركة:
52.95 جنيه للشراء
53.05 جنيه للبيع
• بنك أبوظبي التجاري:
52.95 جنيه للشراء
53.05 جنيه للبيع
• بنك الكويت الوطني:
52.93 جنيه للشراء
53.03 جنيه للبيع
• بنك أبوظبي الأول:
52.90 جنيه للشراء
53.00 جنيه للبيع
• بنك الإمارات دبي الوطني:
52.87 جنيه للشراء
52.97 جنيه للبيع
• ميد بنك:
52.86 جنيه للشراء
52.96 جنيه للبيع
• بنك تنمية الصادرات:
52.82 جنيه للشراء
52.92 جنيه للبيع
• بنك المصرف العربي:
52.78 جنيه للشراء
52.88 جنيه للبيع
وسجل أعلى سعر لشراء الدولار اليوم نحو 53.05 جنيه، بينما جاء أقل سعر للبيع عند 52.88 جنيه، ما يعكس استمرار التحركات السعرية للعملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي المصري.

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

كهربا

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

الأهلي

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

سرقة تيار.. أرشيفية

سرقة تيار واتلاف ملفات هامة.. 3 وقائع فساد بالكهرباء تتعدى 50 مليون جنيه

محمد صلاح

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

ترشيحاتنا

أرشيفية

تفاصيل حبس ميكانيكي تعدى على سيدة بالقاهرة

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة بالهرم

المتهم

مريض نفسيا.. القبض على المتهم بالتعدي على طفل بسوهاج

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد