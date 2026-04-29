واشنطن بوست: حاملة الطائرات جيرالد فورد تغادر الشرق الأوسط في الأيام المقبلة
4 أعمال تعادل قيام الليل في الأجر.. اغتنمها يوميا لتحصل على ثواب عظيم
من شبرا إلى ميامي.. بسمة وهبة تحكي ذكريات لا تُنسى: «يوم الجمعة ده كنت بحبه»|فيديو
وكيل «اقتصادية النواب»: قرارات الحكومة بشأن ترشيد الكهرباء كانت «احترازية» لمواجهة تداعيات الحرب
الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار
بحكم قضائي.. موعد عودة هيفاء وهبي للغناء في مصر
وجع قلب.. وفاة طبيب بعد نجله بـ11 يوما في حريق بكفر الشيخ| القصة الكاملة
«الإسكان الاجتماعي»: نموذج جديد لشراكة القطاع الخاص بعد 4 سنوات من التفاوض
بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر
انسحاب الصحفيين والمصورين من عزاء والد طليقة أمير عيد بعد تصرف غير لائق منه
فيضان جديد.. عباس شراقي يحذّر من خطر حقيقي على السودان بسبب السد الإثيوبي|فيديو
تفاصيل إصابة أشرف حكيمي وموقفه من لقاء الإياب أمام بايرن ميونخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر

سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وذلك خلال اجتماعه اليوم.

و شهدت أسعار الذهب محليا انخفاضا بقيمة تتراوح بين 40 لـ 50 جنيها في الجرام الواحد، بينما عالميا قلص الذهب خسائره  بنهاية التعاملات.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء أعيرة الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7840 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7785 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6860 جنيهًا.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6810جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5880 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5835 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4575  جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4540 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.880 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 54.480 ألف جنيه. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 243850 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 242075 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 53.87 جنيه مقابل 52.94 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4532 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

سعر الذهب سعر بيع وشراء أعيرة الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب الفيدرالي الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

صورة أرشيفية

الأرصاد الإسرائيلية تحذّر: فيضانات مدمّرة قد تضرب جنوب البلاد خلال ساعات

التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح بقرية في الزقازيق

اتقبض عليهم والمحصول راجع.. التفاصيل الكاملة لسرقة فداني قمح من داخل قرية بالزقازيق.. وصاحب الأرض: استخدموا معدات حديثة

ترشيحاتنا

الدواجن

اتحاد منتجي الدواجن: لا حقن للدواجن بالهرمونات.. ولدينا اكتفاء ذاتي ونصدر للخارج

السفينة توسكا

وكالة تسنيم عن مصادر: الإفراج عن 6 من أفراد طاقم السفينة توسكا

النادي الأهلي

تامر أمين: جمهور النادي الأهلي يرد على الانتقادات ويملأ المدرجات في القمة أمام نادي الزمالك

بالصور

معرض بكين.. كشف النقاب عن جيلي جالاكسي شينغياو 6 الجديدة في الصين

جالاكسي ‏شينغ ياو 6
جالاكسي ‏شينغ ياو 6
جالاكسي ‏شينغ ياو 6

تبدأ من 800 ألف.. تعرف على أحدث سيارات بالسوق المصري

احدث سيارات بالسوق المصري
احدث سيارات بالسوق المصري
احدث سيارات بالسوق المصري

لأطفالك..طريقة تحضير أيس كريم اللوتس

طريقة التحضير لعمل ايس كريم اللوتس
طريقة التحضير لعمل ايس كريم اللوتس
طريقة التحضير لعمل ايس كريم اللوتس

الصين تطلق أكبر ناقلة سيارات في العالم تعمل بالطاقة النظيفة

غلوفيس ليدر
غلوفيس ليدر
غلوفيس ليدر

فيديو

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين

حكاية بطل.. قصة استشهاد العقيد عاصم محمد عصام الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد