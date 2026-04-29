بعد تثبيت الفيدرالي للفائدة.. سعر الدولار في مصر اليوم

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم، الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك في مصر.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي لنحو:

53.05 جنيه للشراء

53.15 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:

53.05 جنيه للشراء

53.15 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-4-2026

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو:

53 جنيه للشراء

53.10 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

53 جنيه للشراء

53.10 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك HSBC لنحو:

53 جنيه للشراء

53.10 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية نحو:

53 جنيه للشراء

53.10 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري لنحو:

52.97 جنيه للشراء

53.07 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو:

52.97 جنيه للشراء

53.07 جنيه للبيع

سعر الدولار

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

52.95 جنيه للشراء

53.05 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني لنحو:

52.93 جنيه للشراء

53.03 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول ليسجل:

52.90 جنيه للشراء

53 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:

52.87 جنيه للشراء

52.97 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك ميد بنك نحو:

52.86 جنيه للشراء

52.96 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي في بنك تنمية الصادرات لنحو:

52.82 جنيه للشراء

52.92 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم لنحو :

52.97 جنيه للشراء

53.11 جنيه للبيع

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:

52.78 جنيه للشراء

52.88 جنيه للبيع

وصل متوسط سعر بيع الدولار اليوم الأربعاء لنحو:

53 جنيه.