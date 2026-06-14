سلامة الغذاء: ثاني أكسيد التيتانيوم غير مسموح به في العصائر الطبيعية.. ولا مؤشرات على انتشاره في عصير القصب



أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء متابعتها المستمرة لما أثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم (E171) في بعض الأغذية والمشروبات، مشددة على حرصها الكامل على حماية صحة المستهلك واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة للتحقق من أي وقائع قد تمثل مخالفة للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم (E171) غير مسموح باستخدامها كمادة مضافة للعصائر الطبيعية في جمهورية مصر العربية، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (4) لسنة 2020 وتعديلاته بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء، مؤكدة حظر استخدامها في أي منتج غذائي غير مصرح به وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها.

وأضافت الهيئة أنها تمتلك القدرات الفنية اللازمة للكشف عن المواد المضافة غير المصرح بها، من خلال التعاقد مع معامل متخصصة واستخدام أحدث التقنيات التحليلية، إلى جانب تنفيذ برامج مستمرة للتفتيش والرقابة وسحب العينات وإجراء التحاليل للتأكد من مطابقة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق للاشتراطات الصحية.



وفيما يتعلق بما تردد بشأن إضافة المادة إلى عصير القصب، أكدت الهيئة أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات تدل على انتشار هذه الممارسة، موضحة أن الاستخدام التقليدي للمادة كان يقتصر على بعض التطبيقات المرتبطة بتحسين المظهر وإضفاء اللون الأبيض لبعض المنتجات الغذائية دون أي قيمة غذائية أو تأثير على الطعم.

وشددت الهيئة على أن التعامل مع القضايا المتعلقة بسلامة الغذاء يتم وفق نهج علمي قائم على تقييم المخاطر والأدلة الفنية والنتائج المعملية المعتمدة، وأن إثبات أي مخالفة أو تحديد مدى انتشارها يستند إلى الفحص والتحقق العلمي وليس إلى الافتراضات أو المعلومات المتداولة، بما يضمن اتخاذ قرارات رقابية موضوعية تحافظ على صحة المستهلك وتعزز الثقة في منظومة سلامة الغذاء.

وأكدت الهيئة أن احتمالية وقوع بعض الممارسات المخالفة من جانب عدد محدود من متداولي الغذاء تظل قائمة شأنها شأن مختلف الأنشطة الغذائية، إلا أنها تتعامل بحزم مع أي مخالفة يثبت وقوعها وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة لحماية صحة المواطنين.

ودعت الهيئة المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة أو المبالغات التي قد تثير مخاوف غير مبررة، مع ضرورة الاعتماد على المنشآت والمنافذ الملتزمة بالاشتراطات الصحية عند شراء الأغذية والمشروبات.

واختتمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتأكيد على استمرار جهودها الرقابية والتوعوية وعدم التهاون مع المخالفين، بما يضمن تداول غذاء آمن وسليم ويحافظ على صحة المستهلك ويعزز الثقة في منظومة سلامة الغذاء في مصر.