سلامة الغذاء: متابعة رقابية لرصد ثاني أكسيد التيتانيوم في بعض المنتجات الغذائية

أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حرصها الدائم على حماية صحة المستهلك، ومتابعتها المستمرة لكافة الموضوعات المتعلقة بسلامة الغذاء، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة للتحقق من أي وقائع قد تمثل مخالفة للاشتراطات والمعايير المعتمدة في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم (E171) في بعض الأغذية والمشروبات، تؤكد .



وأضافت هيئة سلامة الغذاء في بيان اليوم أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم (E171) غير مسموح باستخدامها كمادة مضافة للعصائر الطبيعية في جمهورية مصر العربية، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئةرقم (4) لسنة 2020 وتعديلاته بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء ويمنع استخدامها في اي ماده غذائية غير مصرح بالاستخدام لها وفقا للمعايير الدولية.



وتمتلك الهيئة القدرات الفنية والتعاقد مع المعامل التي لديها القدرات المعملية اللازمة للكشف عن المواد المضافة غير المصرح بها باستخدام أحدث التقنيات التحليلية، وتواصل تنفيذ برامج التفتيش والرقابة وسحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من مطابقة الأغذية المتداولة بالأسواق للاشتراطات المعمول بها.



وأشارت الهيئة إلي أنه لا توجد حتى تاريخه مؤشرات تدل على انتشار هذه الممارسة، كما أن الاستخدام التقليدي للمادة كان يقتصر على بعض التطبيقات المرتبطة بتحسين المظهر وإضفاء اللون الأبيض لبعض المنتجات الغذائية، دون أن يكون لها أي قيمة غذائية أو تأثير على الطعم.



وقالت الهيئة إن التعامل مع القضايا المتعلقة بسلامة الغذاء يتم وفق نهج علمي قائم على تقييم المخاطر والأدلة الفنية والتحاليل المعملية المعتمدة، وأن إثبات وجود أي مخالفة أو تحديد مدى انتشارها لا يستند إلى الافتراضات أو المعلومات المتداولة، وإنما إلى نتائج الفحص والتحقق العلمي، بما يضمن اتخاذ القرارات الرقابية على أسس موضوعية تحافظ على صحة المستهلك وتعزز الثقة في منظومة سلامة الغذاء.

وأوضحت الهيئة أن هناك احتمالية وقوع بعض الممارسات المخالفة من جانب عدد محدود من متداولي الغذاء تظل قائمة، شأنها شأن أي مخالفات يتم رصدها في مختلف الأنشطة الغذائية، وأن الهيئة تتعامل بحزم مع أي مخالفة يثبت وقوعها، وتتخذ حيالها الإجراءات القانونية اللازمة بما يكفل حماية صحة المستهلك.



تحري الدقة واستقاء المعلومات

وطالبت الهيئة المواطنين تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة أو التهويل الذي قد يؤدي إلى إثارة مخاوف غير مبررة داعية المواطنين إلى توخي الحرص عند شراء وتناول الأغذية والمشروبات، والاعتماد على المنشآت والمنافذ الملتزمة بالاشتراطات الصحية ومراعاة المظاهر العامة للنظافة وجودة التداول.



وأكدت الهيئة استمرار جهودها الرقابية والتوعوية، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن تداول غذاء آمن وسليم، ويحافظ على صحة المستهلك، ويعزز الثقة في منظومة سلامة الغذاء.