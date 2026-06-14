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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سلامة الغذاء: 616 ألف طن واردات وصادرات خلال أسبوع.. والسعودية تتصدر

سلامة الغذاء
سلامة الغذاء
ولاء عبد الكريم


كشف التقرير الأسبوعي الـ21 لعام 2026 الصادر عن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن مواصلة الهيئة تنفيذ خططها الرقابية المكثفة على مختلف مراحل تداول الغذاء، إلى جانب دعم حركة الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز الرقابة على الواردات والأسواق المحلية خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو 2026.


وأوضح التقرير أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 4576 رسالة بإجمالي 216 ألف طن صادرة عن 1484 شركة، شملت نحو 760 صنفًا من المنتجات الغذائية المتنوعة، فيما تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية، تلتها إنجلترا والسودان وإيطاليا وليبيا، من بين 190 دولة استقبلت منتجات غذائية مصرية خلال الأسبوع. كما أصدرت الهيئة 1150 شهادة صحية للتصدير دعماً لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.


وأشار التقرير إلى أن عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد بلغ 2479 رسالة بإجمالي 400 ألف طن مستوردة بواسطة 872 شركة، تنوعت بين القمح والزيوت المتنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة للسوق المصري، تلتها روسيا وأستراليا وإندونيسيا والأرجنتين. كما تم الإفراج عن 1339 رسالة غذائية تحت التحفظ، والإفراج السريع عن 613 رسالة، مع إصدار تراخيص استيراد لـ102 مستورد خلال الفترة نفسها.
وفي إطار الرقابة على المنشآت الغذائية، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 114 زيارة معاينة 

أسفرت عن تسجيل 12 منشأة غذائية واستيفاء 3 منشآت أخرى لاشتراطات الهيئة، بينما أجرت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 61 زيارة تفتيشية بعدد من المحافظات، وسجلت 5 منشآت جديدة، إلى جانب إصدار 1620 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1057 شركة.
وأكد التقرير استمرار جهود الهيئة في متابعة السلع الاستراتيجية والمنشآت التخزينية، حيث تم تنفيذ 56 مأمورية تحفظ شملت المرور على 90 منشأة غذائية، والتحفظ على 223 رسالة غذائية واردة، مع إعادة تصدير 4 رسائل مرفوضة، فضلاً عن تنفيذ حملات ميدانية لمتابعة موسم توريد القمح المحلي وضمان انتظام أعمال الاستلام والتخزين.


وفيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات، استقبلت الهيئة 150 شكوى من جهات مختلفة، ونفذت حملات رقابية على 706 منشآت غذائية في عدد من المحافظات للتحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه المخالفات التي تم رصدها.
كما واصلت الهيئة حملاتها الرقابية على الأسواق المحلية، حيث تم تنفيذ 1458 مأمورية تفتيشية شملت المرور على 5122 منشأة غذائية في 233 مركزًا وحيًا بمختلف محافظات الجمهورية، وأسفرت عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 207 سيارات تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.


وشهدت عدة محافظات حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية المختلفة، أسفرت عن ضبط وإعدام كميات كبيرة من المنتجات الغذائية غير المطابقة للاشتراطات الصحية أو مجهولة المصدر. ففي الغربية تم ضبط لحوم وأسماك ومنتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك، بينما شهدت القليوبية التحفظ على أكثر من 4 أطنان من مصنعات اللحوم والدواجن المخالفة، كما تم ضبط 5 أطنان من المخللات غير الصالحة للاستهلاك في المنوفية، وإعدام أكثر من 100 ألف قطعة من حلوى الأطفال منتهية الصلاحية في الأقصر وقنا.


وأشار التقرير إلى مواصلة الهيئة جهودها في تسجيل وترخيص المنشآت الغذائية، حيث تم تسجيل 379 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، وإجراء 547 معاينة ميدانية، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 78 ألفًا و379 منشأة، فيما بلغ عدد فروع السلاسل التجارية المسجلة 2216 فرعًا تتبع 64 سلسلة تجارية.
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على الغذاء المتداول في الأسواق، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلكين، ودعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية في الأسواق الدولية.

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