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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

جامعة دمنهور تتصدر الجامعات المصرية في مؤشر سرعة الاستجابة لمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور
ساندي رضا

أعلنت منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء تصدر جامعة دمنهور الجامعات المصرية في مؤشر "زمن الاستجابة وإغلاق الشكاوى" خلال الفترة الأخيرة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ويجسد هذا الإنجاز المؤسسي مدى التزام إدارة الجامعة وكافة قطاعاتها المعنية بتفعيل قنوات التواصل المباشر مع الطلاب والمواطنين، والتعامل الجاد مع شكاواهم باعتبارها أداة رئيسية لقياس جودة الخدمات وتحسينها، وترجمة عملية لرؤية الدولة في بناء "الجمهورية الجديدة".

ترابيس: سرعة الاستجابة استحقاق للمواطن

من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، أن تصدر الجامعة لهذا المؤشر لم يكن وليد الصدفة، وإنما ثمرة منظومة عمل مؤسسية متكاملة قائمة على مبادئ الحوكمة، والمساءلة، والمتابعة اللحظية، مشيرا إلى أن الجامعة تنظر إلى شكوى الطالب أو المواطن على أنها استحقاق أصيل ووسيلة تطوير، وليست مجرد إجراء روتيني. لذلك تم تخصيص فريق عمل لرصد ومتابعة منظومة الشكاوى الموحدة على مدار الساعة، يختص بتوجيه الشكوى فور ورودها إلى الجهة التنفيذية المختصة، ومتابعة مراحل حلها لحين إغلاقها نهائيا.

وأعرب "ترابيس" عن اعتزازه  بهذا المركز كشهادة ثقة من مؤسسات الدولة، وثقة الطلاب والأهالي، مجددا العهد بالاستمرار في هذا النهج لنظل نموذجا يحتذى به في سرعة الأداء وجودة الخدمة المقدمة".

آلية عمل مؤسسية تضمن الشفافية والمساءلة

واستعرضت إدارة الجامعة الضوابط التي تعتمد عليها في التعامل مع الشكاوى، والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تتضمن الربط اللحظي من خلال تكامل إلكتروني مباشر مع منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء لضمان تلقي الشكوى وإحالتها آليا دون تأخير، ثم إسناد كل شكوى إلى جهة تنفيذية محددة بجدول زمني ملزم للحل، مع تفعيل آليات المحاسبة في حال التقصير، وصولا إلي إغلاق الشكوى بشكل نهائي.

وأكدت الجامعة أن هذه الآلية تأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتعكس الدور المجتمعي للجامعة كصرح علمي ومؤسسة خدمية مسؤولة أمام المجتمع الذي تخدمه.

وتؤكد جامعة دمنهور أن جودة المخرجات التعليمية والبحثية لا تنفصل عن جودة الإدارة وسرعة الاستجابة. وهذا الإنجاز يمثل محطة في مسيرة مستمرة نستهدف من خلالها تقديم نموذج إداري رشيد يليق بطموحات أبنائنا الطلاب وتطلعات مواطني محافظة البحيرة.

منظومة الشكاوى الموحدة مجلس الوزراء جامعة دمنهور

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