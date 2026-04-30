الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية في البنك الأهلى اليوم الخميس.. الريال السعودي بكام؟

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

ارتفعت أسعار العملات العربية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدينار الكويتي الإغلي عالميا زيادة بقيمة 112 قرشا.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الخميس 30أبريل 2026 في البنك الأهلي، وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس 30-4-2026:

سجل سعر الدينار الكويتي، أعلى العملات العربية سعرا، أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 169.44 جنيه.

سعر البيع: 173.13 جنيه.

وبلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 14.07 جنيه.

سعر البيع: 14.14 جنيه.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 14.40 جنيه.

سعر البيع: 14.44 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30-4-2026 نحو :

سعرالشراء: 138.28 جنيه.

سعر البيع: 140.75 جنيه.

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 13.44 جنيه.

سعر البيع: 14.55 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 73.85 جنيه.

سعر البيع: 74.95 جنيها.

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30-4-2026 نحو :

سعرالشراء: 135.52 جنيه.

سعر البيع: 137.85 جنيه.

الدينار الأغلى عربيا وعالميا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميا، ويعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي. 

بطارية CHERY CSH
بطارية CHERY CSH
بطارية CHERY CSH

طريقة عمل خبز الحبوب الصحى الطازج
طريقة عمل خبز الحبوب الصحى الطازج
طريقة عمل خبز الحبوب الصحى الطازج

بايدو
بايدو
بايدو

تارا عماد خلال حضورها أحدث عروض دار Chanel
تارا عماد خلال حضورها أحدث عروض دار Chanel
تارا عماد خلال حضورها أحدث عروض دار Chanel

